Estas son las normas de tráfico más raras del mundo

Ir a la cárcel por salpicar a un peatón, multas por hacer ruido al cerrar la puerta del coche o la posibilidad de conducir desnudo, son algunas de las normas de tráfico más raras que están vigentes en algunos países del mundo.

Así, según recoge la plataforma de venta 'online' de vehículos Carwow, en Japón está penado, incluso con penas de cárcel, el salpicar a un peatón cuando va circulando por la acera, especialmente en los meses más lluviosos.

En otros países, las normas de urbanidad y buena conducta van más allá, como es el caso de Dinamarca, donde es obligatorio antes de poner en marcha el vehículo que el conductor mire debajo del mismo por si hay un niño jugando. "En China, especialmente en las grandes ciudades como Pekín o Shanghái, hay un grave problema con los peatones y los atropellos. Y es que allí ha habido una ley no escrita en la que el automóvil tiene preferencia sobre los peatones y cruzar un paso de peatones en estas urbes es todo un riesgo. Actualmente se está trabajando para revertir esta situación", ha indicado el director editorial de Carwow.es, Juan Francisco Calero.

En el caso de la indumentaria, Calero ha explicado que en todo el código de circulación español no hay ningún apartado que diga "estrictamente" que esté prohibido conducir sin camiseta, pero en la práctica puede acarrear una multa de hasta 200 euros, al igual que ocurre si se circula en chanclas o en tacones muy altos. En cambio, en Alemania se considera que el interior del coche es un espacio personal privado, por lo que no solo se puede conducir sin camiseta, sino que además se puede ir totalmente desnudo, siempre y cuando no se vean las partes íntimas.

Entre otras normas que existen por el mundo, en Suiza un ciudadano puede ser multado por hacer demasiado ruido cerrando muy fuerte la puerta de un coche, mientras que en California (Estados Unidos) está prohibido disparar desde dentro de un coche o saltar de un vehículo a otro si se circula a más de 65 millas por hora (105 kilómetros por hora). "En Alaska, está prohibido conducir con un animal atado a la baca y en Florida no se puede aparcar un elefante en una zona de pago, sin tener que echar monedas al parquímetro. En algunas ciudades norteamericanas está prohibido circular con una venda puesta en los ojos o leer un cómic mientras conduces", ha añadido Calero.