¿Cuáles son los mejores sistemas de seguridad para los niños en la piscina o el mar?

Hace tan solo unos días entramos en el verano de manera oficial y con ello llega la temporada de ir a la piscina o a la playa. Sin embargo, ya son varios los niños que han perdido la vida ahogados. La principal causa de este suceso es la falta de protección o el uso de dispositivos de seguridad inadecuados. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se avisa de que muchos de estos elementos son más bien juguetes que buenos salvavidas.

Por ello, esta organización aconseja que aquellos menores que no sepan nadar deben utilizar chalecos de su talla cuando vayan a meterse al agua. Los brazos deben estar libres para realizar movimientos con soltura, así como también deben llevar incluido un arnés que sujete adecuadamente el cuerpo.

Falsa seguridad

A pesar de que los flotadores suelen comprarse con la idea de que son seguros, tienen una parte muy peligrosa para los niños. Puesto que, si estos quedan boca abajo, les es muy complicado dar la vuelta y levantar la cabeza de nuevo, así que corren un gran riesgo de ahogarse.

Por otro lado, existen las burbujas, una opción recomendable si los pequeños saben mantener la postura de natación, pero es de vital importancia que estas se encuentren bien ajustadas en la parte más alta del cuerpo, no cerca de la cintura. De esta manera, evitamos que el menor quede dado la vuelta, de cara al agua. Es decir, en la misma postura complicada que puede ocurrir con un flotador.

También tenemos los manguitos, que son fáciles de poner y quitar. Pero es cierto que son bastante incómodos, puesto que dificultan el movimiento de los brazos. Además, hay que tener en cuenta que, si no están bien puestos (cerca de los hombros), pueden salirse. No obstante, estos no son los únicos elementos de seguridad de los que se dispone, hay gran variedad.

Lo que se debe tener en cuenta

Podemos hacer uso de las bandas pectorales o los swimtrainer, pero su uso es más complicado y hay que hacer mucho caso a las instrucciones. Ambos deben contar con hebillas de doble cierre. En el caso de que sean hinchables, tienen que disponer de dos cámaras de aire y una válvula anti-retorno para que, aunque quede abierta, la mayor parte del aire se mantenga dentro.

El problema que tienen los padres cuando van a comprar una medida de seguridad acuática para sus hijos es que, como se ha mencionado antes, la mayoría son simples juguetes que no cuentan con unas normas básicas de flotabilidad, puesto que no es obligatorio. Por ello, la OCU aconseja que estos hinchables solo deben emplearse en aquellas zonas de agua en las que el pequeño haga pie. De hecho, no se deberían utilizar en el mar, ya que la corriente puede arrastrar a nuestro hijo hacia dentro.

Igualmente, la organización recuerda que las piscinas hinchables son más peligrosas de lo que parecen. Si un niño entra en ellas, debería estar vigilado todo el rato por un adulto. Pueden ocurrir mil cosas que hagan que un menor quede inconsciente y solo son necesarios 30 centímetros de profundidad para ahogarse. Los bebés pueden incluso ahogarse en 10 centímetros de profundidad solo en 20 segundos.