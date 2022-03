Estas 4 recomendaciones te ayudarán a evitar distracciones y rendir mejor en el teletrabajo

Cuando hace dos años llegó la pandemia del coronavirus, muchas personas tuvieron que verse obligadas a trabajar desde sus hogares. Actualmente, dos años más tarde, son varias las empresas que han decidido mantener el llamado teletrabajo. Habituarse a esta novedosa manera de trabajar fue complicado en su momento, ya que había personas a las que les costaba separar el ocio y la familia del teletrabajo. Y, aunque ya sepamos cómo funciona, en ocasiones, las distracciones hacen que sintamos que no estamos rindiendo ni siendo eficientes y acabamos agobiados. Para evitar esta situación frustrante, solo hay que seguir unos simples pasos que pueden hacer que notemos una mejoría en nuestra manera de trabajar y también en nuestra salud mental.

Organización del tiempo

Para poder ser eficientes, es primordial estar bien descansados. Además, se recomienda hacerse una planificación del horario de trabajo para adaptarse al de la empresa, puesto que el teletrabajo no implica hacer lo que a uno le apetezca en cualquier momento. Los expertos también resaltan lo importante que es establecerse una rutina antes de sentarse al ordenador y ponerse a trabajar. Las acciones de la rutina pueden ser simplemente la preparación que haríamos si fuésemos al trabajo presencial: tomar el desayuno, vestirnos, peinarnos, etc.

Como no todo el mundo tiene el mismo horario, esta rutina se puede aplicar a personas que trabajen por las tardes también. En definitiva, es una simple serie de acciones que activen nuestro cuerpo y mente y las dispongan a trabajar, como puede ser salir a hacer ejercicio o dar un paseo con el perro. Pero no debemos olvidar que la jornada tiene una hora de inicio y una de fin. En ocasiones, nos quedamos más tiempo del necesario o nos volvemos a conectar en otro momento del día, esto aumenta que no tengamos un momento de desconexión y que siempre estemos agitados. Al igual que haríamos si fuésemos a la oficina, cuando llegue nuestra hora de marcharnos, hay que desconectar del trabajo hasta el día siguiente.

Un espacio de trabajo óptimo

Para mejorar la concentración se necesita un espacio de trabajo cómodo, en el que tengamos a mano todos los materiales que vayamos a utilizar: un ordenador, papeles, bolígrafos, etc. No todos tenemos una habitación en forma de estudio, donde dispongamos de nuestro escritorio y una silla cómoda. Como todos sabemos, el teletrabajo implica una mayor distracción: escuchamos a nuestra familia hablar, la mascota nos pide atención ovamos a la nevera a picotear. Por ello, la zona que hayamos destinado para teletrabajar hay que tenerla completamente despejada, sin ninguna otra cosa que no sea del trabajo. De esta manera, tanto física como mentalmente dispondremos de una diferenciación entre el lugar de trabajo y el resto, además de evitar las distracciones.

Realizar pausas

Es imposible que estemos las horas que dure nuestra jornada sin movernos de nuestro sitio y siendo totalmente eficientes. Por otro lado, estar tanto tiempo sentados en una silla con la mirada fija en una pantalla, manteniendo una mala postura y una rutina sedentaria, es fatigante. En la oficina nos levantaríamos a por el café o a interaccionar con los compañeros. Los expertos aseguran que es beneficioso que hagamos pausas de varios minutos cada hora o dos horas, para estirar el cuerpo dando un paseo por la casa o preparando un café. Para cumplir con estas pausas tan relevantes, podemos tener una alarma en el móvil que nos avise de que es momento de descansar un poco. De esta manera, cuando volvamos a nuestro sitio estaremos más concentrados.

Comunicarse con los compañeros

El teletrabajo puede causar en los individuos una sensación de soledad y aislamiento, que puede llegar al desarrollo de una depresión. Esto se debe a la falta de relaciones sociales con sus compañeros. La solución es muy sencilla, existen canales para hablar por videollamadas o chats grupales con los miembros de la empresa. Cada persona necesita un mayor o menor grado de interacción para sentirnos integrados y menos solos, por ello, nosotros mismos nos daremos cuenta de si estamos decaídos y necesitamos mantener conversaciones para estar más animados. Cuanto más cómodos y contentos estemos en nuestro ambiente laboral, mejor rendiremos. Aunque, hay que tener en cuenta que esto puede ser igualmente una distracción.