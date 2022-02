Se estanca el ritmo de vacunación contra la covid-19 en niños: solo el 55,6% tiene el primer pinchazo

Fue uno de los anuncios estrella que el jefe del Ejecutivo lanzó el pasado 22 de diciembre. A dos días de la Nochebuena y tras reunir telemáticamente a los presidentes autonómicos con motivo del estallido de la variante Òmicron, Pedro Sánchez aseguró que para el 7 de febrero el 70% de los casi tres millones 300 mil niños que en España se encuentran en esta franja de edad contarían con la primera dosis de la vacuna inoculada. Y que para el 19 de abril ese 70% sería de la pauta completa. Para lo segundo aún no sabemos si se cumplirá o no el plazo dado pero para el primero los propios datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad ya revelan que no. A día de hoy de los 3.287.411 menores solo el 55,6% tienen ese primer pinchazo. En cifras concretas son 1.827.795. Es decir: casi quince puntos porcentuales con respecto a lo anunciado por el presidente del Gobierno. Además, encontramos importantes diferencias entre CCAA:

- Las que están en cabeza en la vacunación infantil son Galicia (ha puesto ese primer pinchazo al 81,9% de los menores de 11 años) seguida de Asturias (alcanza al 74,2%) y de Extremadura (73,3%). A continuación y por encima de la media nacional se sitúan Castilla y León (67,6%), Andalucía (64,1%), Comunidad Valenciana (62,9%), La Rioja (62,3%), Castilla-La Mancha (62%) así como Cantabria (62% también). Es decir, en nueve regiones la vacunación pediátrica está más adelantada que la media de España.

- Las que van más rezagadas. Aquí encontramos a Aragón (54,5%), País Vasco (53,4%), Murcia (53,1%), Navarra (52,5%), Canarias (52,1%), Madrid (46%), Cataluña (39,8%), Ceuta (35,7%), Baleares (33,9%) y Melilla (32,1%). Es decir en ocho CCAA además de las dos ciudades autónomas la vacunación se sitúa por debajo de la media nacional. Entre Melilla y Galicia casi 50 puntos.

¿POR QUÉ TANTA DIFERENCIA ENTRE CCAA?

Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, ha asegurado a COPE 'que nadie sabe la razón pero sí es verdad que en estos últimos momentos de la pandemia los casos de coronavirus están afectando a los menores de doce años lo que está retrasando la vacunación porque cuando coges la infección tienes que esperar ocho semanas para poner esa dosis. Y es cierto que todo eso puede influir'. Hay que recordar en este punto que la vacunación pediátrica se inició el 15 de diciembre. Ni dos meses se lleva administrando la vacuna de Pfizer en los niños.

Ahora bien el propio Álvarez reflexiona que esto sigue sin aclarar las importantes diferencias geográficas. 'Lo que no tiene mucha explicación es que Galicia tenga el 80 y pico y Asturias el 70 y pico y Baleares tenga el 30. Yo no sé qué ha pasado pero Baleares y Melilla siempre han ido para atrás. Si estabas en el 40... ellos estaban en el 10. Y siempre ha ido así. Entonces yo no se si habría que hablar con los responsables de Salud Pública de Baleares y de Melilla y preguntarles qué pasa. Porque esta explicación de que los niños han contraído el coronavirus y eso va retrasando es para toda España y no solo para ellos'. En el caso de Madrid o Cataluña también se quedan por debajo de la media pero al coordinador del comité asesor no le llama tanto la atención. 'Hay que tener en cuenta que son núcleos muy grandes. Tienen tantísima población que casi ni lo valoro'.

¿Hay suficientes dosis en todas? Nos dice que sí. 'Al principio solo nos suministraron una tercera parte, luego a principios de enero nos dieron más... pero ahora tenemos vacunas para poner la primera y la segunda dosis. Vacunas hay de sobra'.

LAS EXPLICACIONES DEL GOBIERNO BALEAR

Fuentes del departamento de Salud del Ejecutivo balear confirman a COPE que son conscientes de esta brecha que hay con el resto de España en la que las islas van a la cola. Aseguran que están estudiando las posibles causas pero ellos lo atribuyen a cuatro factores que confluyen:

- El ritmo ha ido más lento porque se establecieron dos franjas. Primero se abrió para quienes tienen entre 9 y 11 años y después de Reyes a los de entre 5 y 8.

- Mucha 'población flotante'. Son personas que pese a estar empadronadas en las islas en realidad viven en la península y han vacunado en ella a los niños. En este aspecto destacan que ya con los adultos detectaron que 40 mil personas que estaban empadronadas en el archipiélago se vacunaron en otras regiones.

- Alto porcentaje de población extranjera residiendo en las islas -de Alemania y Europa del Este- más reacia a las vacunas en adultos y también en niños.

- Menos percepción de que el COVID sea tan grave -y, por tanto, en niños- por el menor impacto en letalidad que el virus ha tenido en las islas con respecto a otros lugares de la geografía española.

En Baleares los centros de salud, hospitales y algunos puntos habilitados son los sitios donde se inocula la vacuna pediátrica. Fuentes de ese ejecutivo balear admiten que pese a haber hecho campañas de concienciación 'hasta packs familiares para que los adultos vengan a ponerse la tercera dosis y los niños la primera o sin necesidad de cita nos cuesta llegar a la media nacional'.