La estación de juego de Nintendo y Starlight para que los niños hospitalizados puedan disfrutar de sus juegos favoritos

MADRID, 29 (Portaltic/EP)

Nintendo ha desplegado una nueva estación de juego basada en su videoconsola Nintendo Switch en los hospitales de Estados Unidos, para que los niños ingresados puedan jugar y explorar los mundos de sus juegos favoritos.

La compañía tecnológica, junto con la fundación Starlight, dedicada a "llevar felicidad" a los niños con enfermedades graves, llevan 28 años colaborando en Estados Unidos, tiempo durante el que han repartido 7.200 estaciones de juego a más de 800 hospitales y centros de salud de todo el país.

El último modelo de Starlight Gaming que han desarrollado se llevó por primera vez a un hospital el año pasado, al Hospital Mary Bridge Children's de Tacoma, Washington, con el objetivo de ofrecer entretenimiento y distracción de situaciones estresantes a los niños allí ingresados. Y hora van a extenderlo a más hospitales de todo el país, como explican en un comunicado.

Starlight Gaming consta de una base y un soporte donde se ubican la pantalla, la videoconsola Nintendo Switch y los mandos, y está precargada con más de 25 títulos de Nintendo, como Super Mario Party o The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Además, está diseñada para cumplir con "los estrictos protocolos de infección", y puede transportarse a cualquier parte.