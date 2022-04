Esta es la utilidad que tienen los pequeños puntos que se encuentran al final de los botes de especias

Pmimienta negra, orégano, cúrcuma, curry... Las especias son uno de los ingredientes que más utilizamos en la cocina, nos ayudan a darle un aroma y sabor exquisito a nuestras comidas. Se utilizan en muchas culturas, sobre todo se encuentran en América del Sur. Además, se ha demostrado que son beneficiosas para la salud. Sin embargo, seguro que muchos no se han parado a pensar para qué sirve el "culo" de los botes de especias, ese que utilizamos para dar toques y que caiga el contenido del recipiente. Los botes tienen pequeños agujeros, ¿Por qué?

En todas las cocinas hay un estante donde se colocan las especias. Y es que se conservan durante mucho tiempo en perfecto estado, su producción es sencilla, hasta uno mismo puede hacerlas. Los agujeros de la parte inferior del bote dependen del tipo de especia que sea: pueden ser más grandes o pequeños, gruesos o finos. Todos estos pequeños puntos tienen una función que no es la estética del bote. Resulta que este relieve facilita la salida del producto que hay en el interior, porque hay veces en las que está apelmazado y es costoso de extraer.

Una acción sencilla pero muy desconocida

Ya no tendremos que zarandear o dar golpes al bote. Lo único que hay que hacer es unir el culo del bote de la especia que deseamos extraer con el de otra, los puntos encajan como un engranaje y... Voilà! La especia saldrá fácilmente. Pero esta no es la única utilidad, también sirve como adherente a las superficies, evita que se resbalen por la encimera. De esta manera, será más difícil que se nos caiga y se rompa, perdiendo todo el contenido. Estos puntitos no son exclusivos de los botes de especias, sino también en los botellines de cerveza, en las botellas de vino y en otros tarros de conservas.

Ahora todos hemos aprendido la gran importancia que tienen esos pequeños puntos redondos del fondo de los tarros y botellas. Una acción tan simple y sencilla, pero que muchos desconocíamos hasta este momento. Estos círculos nos cambiarán la vida dentro de la cocina de ahora en adelante. Además, también podremos presumir frente a nuestros amigos y familiares de que conocemos su utilidad, así como enseñarles a utilizarlo correctamente. Se sentirán muy agradecidos con nosotros por haberles mostrado que no tienen que desperdiciar el alimento que se quede pegado y no salga del bote, asimismo no tendrán que recurrir a los golpecitos habituales.