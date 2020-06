Esta es la razón por la que no hay sillas en los rodajes de Christopher Nolan

MADRID, 30 (CulturaOcio)

No solo las películas de Christopher Nolan son enigmáticas, sino también sus técnicas de rodaje en el set. El realizador no permite que haya sillas durante la filmación, una extraña costumbre que Anne Hathaway ha revelado y explicado en una entrevista.

La actriz apuntó que, además de prohibir los teléfonos móviles, Nolan no permite que haya sillas durante el rodaje. "Chris tampoco permite sillas. Trabajé con él dos veces. Su razonamiento es que si tienes sillas, la gente se sentará, y si están sentados, no están trabajando. Es decir, él ha hecho increíbles películas en términos de alcance, ambición, destreza técnica y emoción. Siempre llega al final según lo programado y dentro del presupuesto. Creo que tiene algo que ver con las sillas", argumentó la estrella en una charla con Hugh Jackman en Actors on Actors de Variety.

Hathaway trabajó por primera vez con Nolan en 2012, cuando dio vida a Selina Kyle en El caballero oscuro: La leyenda renace. En 2014 repitió a las órdenes del director encarnando a Brand en Interstellar.

El realizador pronto regresará a la gran pantalla con Tenet. Protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh y Michael Caine, la cinta es una de las producciones más esperadas del año.

El filme, que ha contado con un presupuesto de 200 millones de dólares, inicialmente estaba programado para llegar a los cines el 17 de julio, pero luego se pospuso hasta el 31 de julio. Ahora llegará a las salas el 12 de agosto. Además de mostrar su nueva obra al mundo, el 31 de julio también regresará a los cines Origen con motivo de su décimo aniversario.