Busca en los cajones, esta moneda de 5 pesetas puede costar hasta 20.000 euros: "No te hagas ilusiones"

Muchos hogares españoles siguen conservando pesetas más de 20 años después de la llegada del euro a España. Las personas que aún tienen algunas de estas monedas se preguntan si, a día de hoy, tienen algún valor.

¿Valen algo las pesetas que tenemos en casa?

Juan Cayón, propietario de Cayón Numismática, ha explicado a COPE.es qué características tiene que cumplir una moneda para que sea relevante y tenga cierto valor. “En coleccionismo, lo importante para que algo tenga relevancia, interés y valor es la escasez y la rareza. Eso en monedas suele pasar en emisiones cortas, peculiares por alguna determinada circunstancia y es esto lo que hace que la moneda tenga interés”, explica el experto.





Las monedas que son muy abundantes carecen de interés, independientemente de la antigüedad que puedan tener estas pesetas. Juan Cayón explica que hay denarios romanos, monedas del siglo III o siglo IV, que puedes conseguir por menos de 100 euros o 50 euros. “Los denarios eran la moneda de bolsillo de entonces y han llegado a nuestros días muchas. Esto pasa más aún con las monedas del siglo XIX y XX, que las tiradas son mucho más largas”, aclara sobre que el concepto de antigüedad no determina el valor.

“Lo normal es que cuando alguien empieza a coleccionar empiece con lo que tiene alrededor, por lo que hay mucha gente que tiene monedas de Franco, por ejemplo. Pero lo que también es determinante es la conservación. Por ejemplo una moneda de Franco de los primeros años, si está nueva, ahí ya no hay tantas, son las que están perfectas y estas monedas son más atractivas y valen más dinero”, añade el experto. Por tanto, lo determinante en el coleccionismo es la rareza, la escasez y la conservación.

Una moneda de 20.000 euros

En cuanto a casos concretos, Juan Cayón explica que hay casos concretos que recuerda que tienen un gran valor. Sobre esto, explica que hay monedas como las de 50 céntimos de Franco que tienen un agujero central y que tiene un ancla y unos escudos. “Hay una fecha que en los símbolos aparecen el yugo y las flechas que Franco recogió de los Reyes Católicos. Pues hay una emisión pequeña que se hizo con las flechas para abajo. Alguien consideró que eso no estaba bien puesto, que debían ser hacia arriba como símbolo de victoria. Esa emisión fue corta y esta sí podría valer más si está nueva”, afirma el experto.





Además de esta, nombra otras como las primeras pesetas de Franco nuevas sin usar o las cinco pesetas de Franco grandes de determinadas fechas como las del año 1951 y 1952, pero estas no las tiene nadie en casa porque casi no se emitió. “Las del 51 pueden valer 6.000 o 7.000 euros o más y la del 52 que es mucho más rara puede valer entre 15.000 y 20.000 euros, pero no te hagas ilusiones de que las puedes tener en casa porque no va a ser así, son muy pocas las monedas de este año, no creo que lleguen a la docena”, comenta Juan Cayón.

