Esta es la mejor solución para las personas que quieren subir de peso y no lo consiguen

Al igual que hay una gran preocupación en la gente por adelgazar para acercarse lo máximo posible a los cánones de belleza de hoy en día o por motivos de salud, también hay personas que intentan por todos sus medios coger peso ineficazmente. Los motivos por los que no lo consiguen pueden ser variados, desde la genética hasta el uso de medicamentos para tratar ciertas enfermedades (hipertiroidismo, depresión o diabetes).

Una de las soluciones para estas personas que buscan un aumento de peso puede ser ir al gimnasio. A diferencia de lo que la mayoría piensa, el gimnasio no es exclusivamente para aquellos que quieren adelgazar, se puede obtener más peso mediante ejercicios que fomenten la musculatura, como son los de fuerza y resistencia. No obstante, este método solo es efectivo si se complementa con una dieta saludable y equilibrada.

Una dieta equilibrada y sana

En cuanto a la alimentación, es necesaria una comida llena de calorías. Sin embargo, los expertos advierten de que antes de comenzar una dieta específica, se debe acudir a una revisión médica para eliminar cualquier sospecha de la existencia de una patología, ya que podría verse afectada y agravada con la nueva rutina alimentaria. En ocasiones se toman soluciones como el empleo de esteroides, sin saber que aumentan el riesgo de sufrir un infarto.Pero este no es el único efecto nocivo que tiene en la salud, también puede provocar una alta presión arterial, enfermedades en el hígado (puede provocar cáncer) o daño renal.

Lejos de los pensamientos de que la comida saludable es únicamente para perder kilos de más, también se puede coger peso. Los expertos explican que lo principal es no tratar de aumentar la masa corporal a través de la ingesta de alimentos procesados, con mucho azúcar o fritas. Esto hará engordar, pero no de la manera deseada, sino afectando seriamente a la salud. Por ello, el límite de la cantidad de comida con altas cantidades de calorías es mayor. Las calorias recomendadas se encuentran en alimentos sanos como la carne, las verduras y la fruta.

Incrementar el consumo de comida entre horas, sin llegar a saciarse, es una buena técnica para aquellas personas que no estén acostumbradas a comer mucho y suelen sentirse llenos de manera rápida. También es importante que los nuevos hábitos se vuelvan constantes, porque si se abandona al cabo de poco tiempo, el efecto conseguido no será duradero. Los nutricionistas están a favor del uso de suplementos hipercalóricos, pero solo en determinadas ocasiones y bajo supervisión médica. Si por algún motivo, la persona no ha logrado llegar al mínimo de calorias que debe consumir en un día, podrá hacer uso del suplemento. No obstante, los expertos aconsejan no hacer un uso abusivo de las bebidas, puesto que se puede convertir en un hábito que sustituya a la comida.