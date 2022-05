Esta es la frecuencia con la que debes lavar y cambiar las sábanas de la cama: Así evitarás las bacterias

Muchos nos levantamos deseando volver a meternos en la cama al final del día. Ese lugar en el que más cómodos estamos, calentitos y arropados. Sin embargo, no sabemos que las sábanas tienen un combinado de sudor, saliva, caspa e incluso células muertas de nuestra piel. Esto hace que la cama se convierta en el lugar favorito de las bacterias, hongos, virus o insectos. Nuestras camas pueden albergar una gran variedad de especies bacterianas. Y no es algo inventado, ya hay varias investigaciones que han tratado el tema.

Por ejemplo, una publicada en 'Scientific research' analizó la ropa de cama de algunos hospitales y encontró que una bacteria llamada Estafilococo estaba muy presente entre las sábanas. Normalmente este tipo de microorganismos son inofensivos para el ser humano, aunque pueden llegar a causar enfermedades graves si entran en nuestro cuerpo a través de una herida que tengamos abierta. Pero esto no es todo, otro estudio demostró que el Estafilococo dorado (E. aureus) es bastante contagioso y que, además, puede causar infecciones en la piel, neumonía y un empeoramiento del acné.

Ácaros, chinches, bacterias... viviendo en nuestro colchón

No solo se ha descubierto que esta bacteria vive en las fundas de almohada, si no que las investigaciones también muestran que algunas cepas son resistentes a los antibióticos. Este tipo de bacterias se conocen como gramnegativas y son un problema grave de salud por su resistencia a los fármacos. Aunque esta investigación está centrada en los hospitales y nuestro hogar es un sitio diferente, esto no significa que estemos a salvo de los patógenos que pueden ocupar nuestra cama. Cada día que pasa perdemos unas 500 millones de células de la piel, que quedan depositadas en nuestra cama mientras dormimos. Estas pueden atraer a los ácaros del polvo, unos organismoss que no podemos contemplar a simple vista.

Los ácaros pueden hacer que suframos alergias o asma. Lo mismo ocurre con las chinches, que nos dejan el cuerpo marcado con sus picaduras. Estas pueden llegar hasta nuestra casa a través de la ropa, las mochilas o por otras personas. Por ello está recomendado que lavemos y sequemos las sábanas a una temperatura alta (sobre los 55 grados centígrados) para matar a los ácaros, aunque en el caso de las chinches puede que necesitemos la ayuda de un profesional que las extermine.Por lo tanto, queda claro que cambiar las sábanas con frecuencia es completamente importante. De esta manera garantizaremos que no hay ningún espontáneo viviendo con nosotros.

Frecuencia con la que se deben lavar las sábanas

Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es ¿Con qué frecuencia debemos lavar la ropa de cama? Como es imposible lavar las sábanas todos los días, una técnica eficaz que puedes hacer a diario es ventilar la habitación por las mañanas. Dado que la humedad se acumula en ellas mientras dormimos, tirar del edredón hacia atrás para que las sábanas puedan respirar antes de hacer la cama significa que las sábanas y el colchón se convierten en un lugar de anidación menos atractivo para las bacterias y los ácaros. No obstante, no solo la ropa de nuestra cama es portadora de microbios, también lo es el colchón, según algunas investigaciones.

Dado que es difícil lavar un colchón, usar una funda lavable que meteremos en la lavadora cada una o dos semanas puede ayudar a reducir la cantidad de bacterias. De todas formas, también es aconsejable que aspiremos el colchón y la base de la cama todos los meses. No olvidemos que se puede dar la vuelta al colchón o que, se recomienda cambiarlo si tiene más de 10 años de edad. Pero volviendo a las sábanas, deberíamos lavarlas una vez a la semana mínimo, sobre todo si pasamos muchas horas tumbados en la cama. También se recomienda cambiar las fundas de las almohadas cada dos o tres días. Mantener la higiene de nuestra cama será suficiente para alejar a los microbios de ella.