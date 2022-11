Esta es la edad legal a la que se puede dejar a los menores solos en casa según los expertos

Todos los niños se han quedado solos en casa alguna vez, ya sea porque sus padres están trabajando o porque han tenido que salir por alguna urgencia. Teniendo en cuenta el cambio que ha dado el concepto de la familia tradicional con el paso de los años, ya que ahora la madre no es la que se queda a cargo de ellos y es mucho más complicado compaginar la vida laboral con la familiar. No obstante, siempre ha habido dudas sobre cuál es la edad adecuada para poder fiarte de dejar a tu hijo sin supervisión. Teniendo también en cuenta que no todos los niños alcanzan el mismo nivel de madurez a la misma edad.

Esta opción de poder dejarles en casa sería una gran ayuda para los padres que no tienen tiempo para estar en casa, por lo que hay que tener en cuenta los límites legales en torno a esta cuestión. Pero no hay ninguna ley que establezca la edad mínima en la que pueden quedarse solo, aunque si está regulado en el Código Civil el supuesto de situación de desamparo

El artículo 172 del Código Civil español expone que "la Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal".









"Será castigado con la pena de prisión de uno a dos años"

Asimismo, este mismo artículo aclara que existe desamparo cuando "se produce a de hecho o a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material". Lo que significa que si la Justicia determina que existe una situación de desamparo, en la que un menor que no es lo suficientemente responsable no está bajo la supervisión de un adulto responsable, se podría iniciar un proceso legal que derivase en la pérdida de la patria potestad o a la remoción de la tutela ordinaria.

También hay otra normativa que se aplica cuando esta situación de desemparo perdura más tiempo. En el caso de que se superen los 30 días, se puede aplicar una correspondiente denundia por "abandono de hogar". Así lo dicta el artículo 229 del Código Penal: "El abandono de un menor de edad por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años" y "si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años".

Respecto a la edad suficiente, el informe 'Accidentes de la población infantil española', realizado por la Fundación Maphre y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, el 5% de los menores de 12 años que se quedan solos en casa tienen menos de cuatro años. Sin embargo, tal y como apuntan los expertos, esta decisión de dejar solos a los hijos debe tomarse entre los 9 y los 12 años.