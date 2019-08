Espectacular acogida de los 'nuggets' hechos de plantas que acaba de sacar KFC... ¡Se agotan en 5 horas!

KFC anunció hace algunos días que iba a empezar a vender productos vegetarianos. Ayer fue el primer día que el Beyond Fried Chicken en Atlanta hacía la prueba. Al parecer fue todo un éxito, ya que tal y como han revelado Beyond Meat y KFC, en menos de 5 horas se acabó el pollo hecho a base de plantas, tras haber tenido durante todo el día colas que daban la vuelta al local.

Después del gran éxito en Atlanta, la cadena ha anunciado que empezará a probar en otras ciudades de los Estados Unidos, para luego tener la misma suerte en otros países.

All of the Colonel’s @BeyondMeat Kentucky Fried Chicken has Kentucky Fried sold out. Yes, it is truly a Kentucky Fried Miracle. https://t.co/xvWRooeTjS pic.twitter.com/60g2YyaU9E — KFC (@kfc) August 27, 2019



Los usuarios de Twitter se han hecho eco de la noticia y han comentado este suceso. Algunos han aprovechado para alegrarse de este paso que ha dado la compañía para los vegetarianos.

My first @latimesfood piece is out: Yesterday's KFC-@BeyondMeat pop-up wasn't the story, it was the prequel. Now that plant-based meat makers have captured the public's attention with their burgers, they're gunning for our chicken nuggets, too https://t.co/1STbrDQrLE — Jonathan Kauffman (@jonkauffman) August 28, 2019

Thank you KFC ������ — SallyMcMooveal (@SallyMcMooveal) August 27, 2019

This is great, KFC won't ever stop selling chicken, so now vegans can eat there, continue to increase the sales revenue at KFC, so they can continue to kill and serve millions of chickens! If you can't beat em join em — Dommy James (@DommyRidley) August 27, 2019