España vive su primer día sin mascarillas en exteriores con dudas en los recreos y prudencia en las calles

El primer día sin obligación de llevar la mascarilla en exteriores ha arrancado con cierta confusión en los centros educativos, en donde han surgido dudas sobre su uso durante el recreo, aunque el sentir general de los ciudadanos ha sido de liberación, satisfacción y de mantener la prudencia.

Las mascarillas ya no son necesarias al aire libre tras la entrada hoy jueves en vigor de un real decreto del Ministerio de Sanidad que elimina su obligatoriedad en espacios abiertos y que se enmarca en el descenso de la incidencia de la covid-19 a nivel nacional.

DUDAS EN LOS PATIOS DE LOS COLEGIOS

A pesar de que el real decreto exime de la utilización de la mascarilla en los patios de los centros educativos, comunidades autónomas como Galicia han recomendado no quitársela, y Castilla y León ha pedido aclaraciones al Ministerio de Educación.

En rueda de prensa, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que el BOE es de obligado cumplimiento y que el real decreto publicado no incluye ningún cambio específico en cuanto a los patios escolares. "Si el gobierno responde" para aclarar ese extremo, la Junta actuará "en el sentido que se determine", ha dicho.

En este sentido, su consejera de Educación, Rocío Lucas, ha condicionado la exención del uso de mascarillas en los patios a que el Gobierno plasme previamente este anuncio en el protocolo sanitario aprobado para el inicio del curso escolar.

GALICIA, A FAVOR DE SEGUIR USANDO EL TAPABOCAS EN EL COLE

La Xunta de Galicia recomienda seguir usando la mascarilla en el recreo de los colegios, por lo menos hasta que los alumnos tengan la pauta completa de la vacuna, cuya segunda dosis comenzó a administrarse ayer a los niños de 5 a 11 años.

Según explica el Gobierno gallego en una nota de prensa, aplicará la ley, en referencia al real decreto aprobado este martes por el Ejecutivo central, en la que se levanta el deber del uso de las máscaras en exteriores, pero mantiene "la recomendación de emplearla en aquellos lugares donde se puedan producir agrupaciones de un número importante de personas en espacios limitados".

Respecto a los colegios, los expertos del subcomité clínico, que se ha reunido estos días, han considerado que es recomendable seguir con la mascarilla donde haya un número elevado de personas que compartan un mismo espacio exterior. Un espacio donde habitualmente toman bebidas o alimentos, ha especificado la Xunta.

EN ANDALUCÍA, UN DÍA DESPUÉS

La Junta de Andalucía trasladará este jueves o mañana viernes a los centros educativos las instrucciones para modificar las directrices actuales.

Su consejero de Educación, Javier Imbroda, ha explicado que esta mañana se ha celebrado una comisión entre Salud y Educación, y las autoridades sanitarias han traslado que la mascarilla sólo sea obligatoria en espacios cerrados, por lo que se enviará una instrucción a los centros.

La medida, que afectará principalmente a los recreos, se implanta mañana y, según el consejero, se enmarca en "la prudencia", y ha dejado la puerta abierta a que algún centro quiera o no recomendarla voluntariamente.

EL PAÍS VASCO LO HA DECIDIDO HOY

La mascarilla ha dejado de ser obligatoria en los patios de los centros educativos vascos después de que los departamentos de Educación y Salud del Gobierno autonómico hayan analizado la situación de la pandemia.

La consejería de Educación está haciendo llegar a los centros educativos una circular en la que informa de este cambio respecto al protocolo vigente que se actualizó a finales del pasado mes de enero.

Desde la vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad, el alumnado vasco mayor de 12 años tenía que utilizar de nuevo la mascarilla en los recreos y actividades al aire libre organizadas por los centros educativos.

CASTILLA-LA MANCHA CONFIRMA QUE NO EN EL RECREO

En Castilla-La Mancha, los consejeros de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y de Educación, Rosa Ana Rodríguez, han dejado claro que desde este jueves no es obligatorio utilizar mascarillas en los recreos y ante las dudas que están planteando algunos centros educativos se han remitido al real decreto publicado en el BOE.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, ambos se han referido al real decreto del Ministerio de Sanidad que elimina la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, incluidos los patios de los centros educativos.

El real decreto solamente cita la excepción para el caso de eventos multitudinarios, que no es la situación de un patio de un centro educativo, ha dicho la consejera, quien ha señalado que hay algunos centros que tienen dudas y están contactando con la Consejería para conocer cómo aplicar la no obligatoriedad.

LIBERACIÓN EN LA CALLE, PERO CON CAUTELA

Pese al alivio y alegría de muchos ciudadanos de poder liberarse de la mascarilla en la calle, muchos se han mostrado todavía cautos y han asegurado que la seguirán llevando para minimizar el riesgo de contagio, según testimonios recabados por EFE Televisión.

"Habitualmente, la voy a seguir llevando durante un tiempo, porque no me crea ningún problema y considero que me protege, incluso ahora en periodo invernal, ya que me evita coger catarros y otros virus", señala un vecino madrileño, mientras que otro joven explica que si va solo por la calle, se la quitará, porque "incomoda al respirar, pero, si hay mucha gente", aunque los demás se la retiren, la mantendrá.

"Es una medida lógica (...) Parece que en el exterior y guardando las medidas de seguridad no tiene mucho sentido. Mucho experto está diciendo que era una auténtica tontería", indica otro peatón en la plaza de Castilla de Madrid.