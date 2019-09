La España Vaciada no descarta presentarse a las elecciones para hacerse oír

Las asociaciones y entidades implicadas en la Revuelta de la España Vaciada no descartan "entrar dentro del juego político", es decir, presentarse a unas elecciones para conseguir hueco en el Congreso, como un "plan b" si sus demandas y reivindicaciones no son atendidas por la otra España, la desarrollada que estiman que ha crecido a costa de la otra.

Las más de cien entidades que apoyan este movimiento en provincias de toda España han elaborado un documento de consenso, que han presentado en Teruel este viernes, en el que exigen un pacto de Estado a treinta años, con financiación estable y permanente, por la repoblación y el reequilibrio territorial, ha explicado a Efe Manolo Gimeno, de Teruel Existe.

Todas ellas están dispuestas y decididas a que no se deje pasar una situación que es ya "agónica" en muchos lugares de España, y no van a consentir que no se ataque "el mayor problema" que a su juicio tiene el país.

Por eso, si los partidos políticos no atienden las peticiones que incluye el documento, no descartan, aunque sería "la última" opción, "jugar a otro juego" y entrar en política para reclamar desde el Parlamento cuestiones que son "de justicia social".

Gimeno ha recordado el peso que puede tener un solo voto en el Congreso, en referencia al único diputado del Partido Regionalista de Cantabria, que votó sí a la investidura de Pedro Sánchez en julio tras llegar a varios acuerdos referentes a su región.

En el documento, las asociaciones reclaman, con el fin de acabar con las desigualdades territoriales internas entre las "dos Españas", que cada año se destine de forma finalista y temporal un siete por ciento de la recaudación por los impuestos del IRPF, Sociedades y Patrimonio a la dotación y mejora de las infraestructuras de la España Vaciada.

Gimeno ha recordado que la Unión Europea ha liberado "mucho dinero" a España pero solo ha servido para "incrementar la brecha". "Nos han vaciado, nos han robado oportunidades", ha lamentado.

Las entidades de la España Vaciada están hartas de protocolos y documentos y exigen "realidades" y "actuaciones concretas" a medio y largo plazo, relacionadas con las infraestructuras, la banda ancha, los servicios educativos y sanitarios, el impulso a la actividad económica, la reforma del sector agrario, la vivienda o la seguridad.

Por ello instan a la firma de un Pacto de Estado por la repoblación y el reequilibrio territorial, con la creación de un Ministerio específico, o al menos una Secretaria de Estado, con objeto de abordar este reto de forma consciente, decidida e inmediata.

Además, reclaman una financiación autonómica que no se base solo en el Producto Interior Bruto de las regiones, sino en otros parámetros como la densidad por kilómetro cuadrado, así como que las partidas sean finalistas, todo para acabar con una situación "de injusticia histórica".

Así, piden destinar cada año de forma finalista y temporal (durante un plazo estimado de 30 años) un porcentaje del 7 por ciento de la recaudación por los impuestos del IRPF, Sociedades y Patrimonio a la dotación y mejora de las infraestructuras de la España Vaciada, en una operación con finalidad similar al llamado Pacto de Solidaridad que se ha venido llevando a cabo en Alemania desde 1991.

Por todo ello, la España Vaciada ha convocado para el próximo 4 de octubre un protesta en todo el país, "en cada capital, cada núcleo, cada pueblo y cada fábrica", que consistirá en un paro de cinco minutos a las 12.00 horas, como continuación a la gran manifestación celebrada en Madrid el pasado 31 de marzo.