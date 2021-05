España tiene más de 8 millones de inmunizados con la vacuna completa

España supera los 8 millones de ciudadanos inmunizados con la pauta vacunal completa, el 17,1 % de la población, después de que en la última semana se administraran algo más de 2,2 millones de sueros.

Según el informe de vacunación del Ministerio de Sanidad, a día de hoy hay 8.130.648 de ciudadanos con el escudo total que otorgan las vacunas, de forma que en una semana se ha dado la inmunidad a 661.477 personas, bien al administrarle el segundo suero o la monodosis Janssen.

Ascienden a 16.709.939 las personas que han recibido alguna dosis de las vacunas, el 35,2 % de la población; de este total 8.570.291 tienen el primer suero pinchado y más 8,1 millones la pauta completa.

Por días, el lunes de la semana pasada se inocularon 274.255 dosis, el martes 386.612, el miércoles 529.130 y el jueves 459.280, mientras que de viernes a domingo se han pinchado 571.691 dosis.

Las mayores cifras semanales de la campaña fueron en la última semana de abril y la primera de mayo, con 2,6 millones y 2,7 millones de sueros inoculados, respectivamente.

Los colectivos de mayor riesgo, es decir las personas mayores de 60 años, cuentan con alguna dosis inoculadas en un 93,8 % y con la inmunidad vacunal el 54,2 %.

Dentro de este colectivo, los mayores de 80 años prácticamente inmunizados al total, y los de 70 a 79 años están a puertas de estarlo completamente, con una tasa del 81,6 %.

En otras franjas de edad, concretamente en el grupo de 50 a 59 años, cuya vacunación comenzó a principios de mayo en gran parte de los territorios, son ya el 42,4 % con al menos una dosis inoculada, mientras que el 8,1 % tiene la pauta completa.

Sobre los datos de vacunación y la evolución de la pandemia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado que si bien la campaña de vacunación en España lleva un buen ritmo respecto a otros países europeos, aún "queda por trabajar" ya que se debe avanzar en la inmunización de colectivos más jóvenes, que tienen "coberturas muy bajas" y que son los que llevan a cabo una mayor movilidad de cara a los próximos meses.

Sin embargo, ha destacado que en las próximas semanas se avanzará en ello (algunas comunidades comienzan en junio a vacunar al grupo de 40 a 49 años) y ha indicado que a medida que avance la vacunación se podrán "ir modificando" o flexibilizando algunas de las recomendaciones y medidas puestas en marcha para el control de la pandemia.

No obstante, Simón ha pedido "precaución" de cara a los próximos meses, ya que "vacunarse no implica estar inmunizado al cien por cien" y por lo tanto no se elimina el riesgo "por completo", sino que hay una probabilidad mucho menor ya que las vacunas protegen en un 90 % aproximadamente, ha explicado.

Esto significa, ha proseguido el director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que 1 de cada 10 personas vacunadas tiene riesgo de infectarse.

Simón ha expresado que la vacunación en España "está dando un resultado excelente" y que la población tiene un "gran confianza en las vacunas".