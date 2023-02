La "España rural viva" pide "soluciones inteligentes" y tener "proyecto"

Representantes de los municipios despoblados del interior han reclamado dejar de hablar con adjetivos negativos de la ruralidad y comenzar a hablar de la España rural viva, y han apostado por soluciones inteligentes y por tener proyecto como vía para la supervivencia de los municipios.

Estas son algunas de las propuestas que se han planteado durante la inauguración en Utiel del II Congreso de Soluciones Inteligentes para el Medio Rural organizado por Next Educación, en colaboración con la Diputación de Valencia, European Climate Foundation y Cajamar, que analiza retos como el acceso a la educación, la mejora de transportes e infraestructuras, el impulso al emprendimiento, sobre todo femenino, y la apuesta por una ruralidad inteligente.

Aquí no hemos venido a hacer diagnósticos, porque ya sabemos lo que nos pasa, sabemos cual es el camino, ha destacado el presidente de Next Educación, Manuel Campo Vidal, que ha apostado por la necesidad de plantear soluciones desde el concepto de territorio rural inteligente.

Ha reclamado quitar los adjetivos negativos: No hablemos de España vacía, porque no lo está, ni vaciada, porque no se ha pretendido de manera organizada; vamos a hablar de España rural viva.

Solo se salvarán los pueblos que tengan proyecto, ha vaticinado Campo Vidal, que ha asegurado que la situación en las zonas despobladas está mucho mejor que el año pasado, pero queda mucho por hacer.

A su juicio, ha mejorado la sensibilidad y la concienciación en España de que este no es un problema apartado, y ha considerado importante que se entienda que España tiene desequilibrios pero que el desequilibrio territorial es letal, insostenible económica y medioambientalmente.

Por su parte, el secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francesc Boya, ha agradecido que este tipo de encuentros ayuden a ir sumando esperanzas y ha señalado que uno de los principales problemas en las zonas despobladas es el desánimo, pensar que esto no tiene solución.

Es la primera cuestión que tenemos que combatir; si bajamos los brazos y no hacemos nada, seguro que no habrá solución, ha afirmado Boya.

Ha destacado ejes de acción como la gobernanza conjunta, y ha destacado que la conferencia sectorial en esta materia es la única que está sacando los acuerdos por unanimidad total de las distintas comunidades autónomas de diferentes colores políticos.

Ha recordado que el Gobierno de España ha puesto en marcha un Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, con 130 medidas y 10.000 millones de euros, de los que han llegado a la Comunitat durante 2021 y 2022 628 millones de euros.

Lo que hay que evitar es la geografía del descontento, que supone que el ciudadano se enfada con razón y hay quien aprovecha ese enfado para llevar el agua a su molino y llegar a lugares donde no queremos llegar, ha concluido.

Así lo ha expresado también la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha considerado que la despoblación está en la agenda y acción política de todos los gobiernos y todas las administraciones y se ha referido a muchísimas posibilidades abiertas en el horizonte para los territorios despoblados como la agricultura o el emprendimiento.

En esta línea, ha destacado inversiones estatales como la de 55 millones de euros en la Comunitat para desplegar la banda ancha y ha concluido que el territorio valenciano ha sabido utilizar la mayor de las virtudes de la política que es la coordinación de las administraciones.