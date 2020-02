España registró 1.631 casos de legionelosis en 2018, un 57% más que en 2016, según datos del ISCIII

España registró 1.631 casos de legionelosis en 2018, frente a los 1.493 de 2017 o los 1.020 de 2016, lo que supone un incremento del 7 por ciento frente al año pasado y del 57 por ciento con respecto a hace dos años, según los datos del informe de 'Enfermedades de Declaración Obligatoria', que realiza anualmente el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Por comunidades autónomas, destacan Cataluña (421 casos), Comunidad Valenciana (216), Andalucía (143), País Vasco (118) y Madrid (116). Por sexos, generalmente la enfermedad afecta más a hombres que a mujeres y el número de casos aumenta, además, con la edad. De hecho, prácticamente un 80 por ciento de todos los casos se produjeron en personas de más de 50 años. Según datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), en Europa se notificaron 11.343 casos en 2018, un 57 por ciento más que en 2007.

"Si analizamos la gráfica de la ECDC con respecto a la progresión de los casos de legionelosis en toda Europa, impacta observar el repunte de en los últimos años, hasta el punto de alcanzar cotas que no se habían alcanzado nunca con anterioridad. Existe una combinación de factores que pueden ayudar a explicar esta tendencia. No obstante, ya en el 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) evidenció una relación directa con el cambio climático. No es difícil de entender dada la alta relación causa-efecto entre Legionella y la temperatura. También los periodos de lluvias parecen estar relacionados", explica el portavoz de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), Pedro Navalón.

Igualmente, achacan esta gran subida al "hecho de que progresivamente se está llevando a cabo tanto un mayor como un mejor reporte de los casos que se suceden en la Unión Europea". "Cada vez son más los países que se suman a este sistema de reporte, al tiempo que los países que ya lo hacían han mejorado sus sistemas de registro", ha puntualizado.

La 'Legionella' es una bacteria que se encuentra en el agua, ya sea de manera natural o artificial. Con un total de 48 especies enmarcadas dentro de este género, la 'Legionella pneumóphila' es la que produce la legionelosis, enfermedad que se presenta como una neumonía con fiebre alta, con una incidencia de 3 casos por 100.000 habitantes en España, lo que supone unos 1000 casos al año. Entraña un riesgo real, sobre todo para aquellas personas que superen la edad de los sesenta años, fumadores o con un sistema inmunológico debilitado.