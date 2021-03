España y Francia se comprometen buscar combustibles limpios para aviación y a reforzar la acción climática de la UE

España y Francia se han comprometido este lunes a buscar combustibles limpios para la aviación, reforzar el liderazgo climático de la Unión Europea y a reforzar las interconexiones eléctricas.

Durante la celebración de la XXVI Cumbre Hispano-Francesa, celebrada en la localidad de Moutaban (Francia), ambos países se han comprometido en una declaración conjunta a reforzar su cooperación para impulsar una transición energética verde, equitativa y ambiciosa, así como a renovar la ambición internacional en favor de la biodiversidad y de los océanos, la prevención de la desertificación.

En ese sentido, han manifestado el objetivo de actuar conjuntamente en su relación bilateral, a nivel comunitario, y a nivel mundial.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra francesa de Transición Ecológica, Barbara Pompili, han firmado también un memorandum de entendimiento sobre combustibles sostenibles en el sector de la aviación y han abordado el compromiso adoptado por los operadores del sistema eléctrico de ambos países para acelerar la cooperación en materia de interconexiones.

Las partes han subrayado las "muchas prioridades" compartidas, como la implantación del Pacto Verde Europeo, para el éxito de la transición ecológica y climática que la Unión Europea se ha comprometido a acelerar.

En este sentido, ambos países manifiestan su apoyo a la rápida implantación de todas las disposiciones del Acuerdo de París y dan la bienvenida al regreso de Estados Unidos para fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio climático y continuar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura media a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, como recomienda la ciencia.

Respecto a los vínculos entre cambio climático, pérdida de biodiversidad, avance de la desertificación y sus consecuencias en la salud humana, han recordado su compromiso con la neutralidad climática en 2050 y han planteado que recordarán en cada foro internacional la necesidad de aumentar la ambición climática en el marco del Acuerdo de París.

Por otro lado, sobre la ambición medioambiental, la importancia de la lucha contra la deforestación importada, los principios de la economía circular y la reducción de la huella de carbono de ambas economías son prioridades compartidas por ambos países.

Ribera ha trasladado a Pompili que considera necesario reforzar los marcos regulatorios en el comercio internacional y las cadenas de valor globales, supeditándolo al cumplimiento de altos estándares medioambientales y los objetivos del Acuerdo de París.

Además, le ha manifestado que España está en plena disposición de apoyar y colaborar con Francia para contribuir al éxito de esta importante cita en línea con la buena colaboración y apoyo que se han prestado mutuamente Francia y España durante el periodo de presentación de propuestas de mociones para este Congreso.

Por otro lado, ha firmado conjuntamente con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un memorándum de entendimiento sobre combustibles sostenibles en el sector de la aviación. El objetivo último es facilitar el impulso de iniciativas y consorcios industriales para el abastecimiento conjunto de combustibles sostenibles para aviación en ambos países y de otros mercados de la Unión Europea.

En ese sentido, se fortalecerán las asociaciones con el sector privado, las entidades de investigación académica y la promoción de iniciativas de coordinación, incluida la facilitación y apoyo para el intercambio de acciones y buenas prácticas entre la Hoja de Ruta para Biocombustibles Aeronáuticos Sostenibles en el Transporte Aéreo Francés, y la Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada en España.

El memorándum pone especial énfasis en la importancia de alcanzar los objetivos con respecto a energías renovables y velar por la sostenibilidad en la producción de los combustibles, para que no conlleven un impacto sobre la biodiversidad, no acentúen los riesgos de deforestación ni de competencia con cultivos dedicados a la alimentación y no comprometan los objetivos europeos en materia de reciclaje y preparación para la reutilización.

Por último, Ribera y Pompili han analizado el compromiso alcanzado la semana pasada por los operadores del sistema eléctrico en España y Francia (REE y RTE) para acelerar la cooperación en materia de interconexiones, de forma que se impulse la construcción del nuevo enlace submarino por el Golfo de Vizcaya y se produzca el avance objetivo de los proyectos de las interconexiones Transpirenaicas para alcanzar, al menos, 8.000 MW de capacidad de intercambio de la Península Ibérica con centroeuropa.