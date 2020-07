España cuenta con 75.260 farmacéuticos colegiados y 22.102 farmacias

La red de farmacias española cuenta con 22.102 establecimientos sanitarios tras la apertura de 70 nuevas farmacias en 2019, donde desarrollan su labor asistencial 53.305 farmacéuticos colegiados que asisten a una media de 2.128 ciudadanos de media por farmacia, según el 'Informe de colegiados y farmacias', que cada año actualiza el Consejo General de Farmacéuticos (CGCOF).

Su presidente, Jesús Aguilar,ha destacado que el informe "refleja la evolución de la profesión para responder a las nuevas necesidades asistenciales de la población y la labor fundamental de los farmacéuticos en todos ámbitos de actuación".

Además, señala cómo las cifras ponen de manifiesto que España "consolida la red de farmacias más grande de Europa, como se ha demostrado durante la pandemia en la que gracias a su cercanía y accesibilidad los farmacéuticos han asistido a 30 millones de ciudadanos solo durante el primer mes y siguen descongestionando en gran medida al resto de centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud."

La publicación de estos datos coinciden con la propuesta remitida a las autoridades sanitarias por el Consejo General, en la que los farmacéuticos ponían a su disposición un protocolo para la detección precoz de infectados por el COVID 19. "Esta propuesta no solo sigue encima de la mesa, sino que ahora, a la luz de estos datos, redobla su importancia: tenemos un arma contra la pandemia que no tiene ningún otro país de nuestro entorno, no emplearla sería incomprensible", ha detallado Aguilar.

En 2019 había 75.260 farmacéuticos colegiados en los 52 Colegios Oficiales de Farmacéuticos, siendo el perfil en un 71,6 por ciento mujeres y en un 43,9 por ciento menor de 44 años. De los 60.759 farmacéuticos en activo, el 87,7 por ciento ejerce en farmacia comunitaria y a continuación los ámbitos de actuación con más colegiados en sus vocalías son Alimentación, Dermofarmacia y Ortopedia con 12.063, 11.665 y 10.352 respectivamente.

Destacan también ámbitos como la Farmacia Hospitalaria con 2014 colegiados; los Análisis Clínicos con 1.914; la Industria y Distribución farmacéutica, 1.246 y 835; Óptica y Acústica, 1.793; Administración y Salud Pública, 959 y Docencia e Investigación, 340.

En relación con la Farmacia Comunitaria, el informe destaca que en España hay ya 22.102 farmacias, en 2019 se abrieron 70 farmacias y se cerraron 39, 33 de ellas de manera definitiva. El 35,7 por ciento está situado en las capitales de provincia y el resto, un 64,3 por ciento en otros municipios.

De media hay una farmacia por cada 2.128 habitantes, lejos de países como Dinamarca, con más de 12.000 habitantes, y Holanda con cerca de 6.000. En la actualidad existen 822 farmacias a las que se les aplicó el índice corrector del margen al ser consideradas con la viabilidad económica comprometida (VEC), fruto de las sucesivas medidas de recorte sobre el sector, las bajadas de precio o la despoblación en muchos núcleos.