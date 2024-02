España (AEPD) ante la ley que protege menores en Internet: "No concibo que ningún partido pueda oponerse a este clamor"

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, espera que la futura ley para la protección integral de los menores en internet, frente al contenido perjudicial como el porno o la violencia, "tenga el apoyo parlamentario de todos los partidos políticos".

"No concibo que ningún partido pueda oponerse a este clamor de las familias", ha puesto de relieve Mar España durante su participación en la segunda mesa 'El papel de las instituciones', de la Jornada de presentación del Pacto de Estado en defensa de los derechos de los menores en el ámbito digital, impulsada por la Asociación Europea de Transición Digital (AETD).

En este sentido, España ha aseverado que "los partidos políticos representan la soberanía popular y hay un auténtico clamor de las familias, de izquierdas, de centro y de derechas, de toda su diversidad para proteger a sus menores". "Nunca ha sido tan difícil educar porque la digitalización está entrando cuando menos se lo espera, a través de cualquier dispositivo y las familias necesitan apoyo y necesitan una ley integral", ha remarcado.

Mar España ha explicado que cuando entró en la AEPD en 2015 le llegaba un caso de ciberacoso en redes, pero ahora reciben casos de menores que están cometiendo delitos, "creando perfiles falsos de pornografía con inteligencia artificial". Para la directora de la AEPD, "hay que trabajar en red" entre todos los actores implicados para proteger a los menores de los riesgos de Internet.

En este sentido, España espera poder ver "resultados mucho más concretos" en los próximos meses y ha puesto en valor que la AEPD haya demostrado que existen sistemas de verificación de edad para evitar el acceso de menores a contenidos inadecuados, que "funcionan" y que son también "respetuosos con la privacidad" de los usuarios.

La directora de la Agencia también pide "un paso adelante" de la industria de telefonía, telecomunicaciones e Internet "en este proyecto de país, que está apoyando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para proteger a los menores de acceso a contenidos especialmente delicado". En este punto, ha argumentado que el último barómetro del CIS refleja que el 93% de las familias están a favor de prohibir o limitar el acceso de los menores a la pornografía.

"A UN BEBÉ NO SE LE DA UN CIGARRILLO"

"Educar, muchas veces, es prohibir y hay contenidos para los que los menores no están preparados y si no a las pruebas me remito", ha declarado Mar España, quien ha criticado: "A un bebé no se le da un cigarrillo ni alcohol ni una copa de vino, pero sin embargo se le da la tablet para que no moleste en el coche o en el restaurante y las familias no son conscientes del impacto que esto supone".

Posteriormente, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha asegurado que se ha avanzado en esta materia y se está "en el buen camino", aunque "queda muchísimo por hacer". Además, considera que no se puede "demonizar" a la tecnología, pero ha reconocido "que quizá la cara más perversa" es la que está "perjudicando más severamente a los menores, porque les ha llegado en un momento en el cual su madurez no es suficiente como para poderla utilizar adecuadamente". "Ahí es donde todos tenemos que entrar", ha aseverado.

En este contexto, Cani Fernández ha explicado que uno de los cometidos de la CNMC tiene que ver con la supervisión del contenido de las plataformas de intercambio de vídeo y que este no sea dañino para los menores, pero tienen "ciertas limitaciones". Así, ha detallado que no puede bloquear webs ni actuar cuando la plataforma está establecida fuera de España.

Asimismo, la presidenta de la CNMC ha apostado por involucrar "de forma muy directa" a las plataformas, a los buscadores, a todos aquellos que permiten el acceso. "Si no partimos de la responsabilización de estos agentes, no vamos a ser jamás capaces de controlarlos", ha enfatizado.

Rosa María Henar Hernando García, fiscal adscrita al fiscal de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado, ha puesto de relieve que la propuesta de Pacto de Estado, para la Fiscalía, supone "un símbolo representativo de la conciencia social y profesional, de que solamente mediante un trabajo coordinado y consensuado" se puede "conseguir algo".

UNIR FUERZAS

"Llevamos muchos años todos trabajando individualmente en nuestra parcela, bien profesional, bien a otro nivel, pero no lo hemos conseguido, hemos perdido. Y la única forma que tenemos de garantizar mínimamente la protección a los menores es precisamente uniendo fuerzas. Y creo que estamos aquí, es un paso muy importante", ha declarado.

La fiscal adscrita al fiscal de Sala de Menores ha afirmado que se trata de una preocupación "consistente" dentro de la institución que en estos años ha podido "ver la evolución criminológica de los menores, basada en connotaciones cada vez más violentas". "O asumimos todos responsabilidades o es una batalla que tenemos perdida", ha insistido.

"Se está defendiendo una ley de protección integral, pero no podemos perder de vista que también hay que hacer un repaso a la legislación con la que contamos, porque contamos con herramientas que se pueden mejorar y dotar de recursos para ir trabajando hasta que consigamos esa legislación", ha zanjado.

Finalmente, la directora general del Instituto de la Juventud, Margarita Guerrero, aboga por desarrollar "esta conversación de país en términos de un diálogo intergeneracional". "Evidentemente, como instituciones, tenemos que ser capaces de desarrollar los mecanismos de protección para los sectores vulnerables. Concretamente estamos hablando de la infancia, que no va a ser fácil", ha declarado, para después defender que no se puede excluir de la misma a la propia infancia.