España se acerca a la tercera dosis mientras otros países no han administrado ni la primera

De momento no hay evidencia científica que indique la inoculación de una tercera dosis de la vacuna, salvo en el caso de la población inmunodeprimida. “Los inmunodeprimidos sí que son sensibles a recibir esta tercera dosis porque, debido a su estado, la calidad de la respuesta protectora generada por las dos dosis de la vacuna no es lo suficientemente robusta”, afirma el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García. En el mismo sentido se ha pronunciado este lunes la ministra de Sanidad Carolina Darias, que ha adelantado que “las personas inmunodeprimidas por haberse sometido a un trasplante o los pacientes con tratamiento oncológico”, sí serán inoculadas triplemente.





El miércoles la Ponencia de Vacunas tomará la decisión definitiva y esta se elevará a Salud Pública y al Consejo Interterritorial. También se espera todavía que Pfizer y Moderna presenten sus ensayos clínicos sobre la tercera dosis y que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se pronuncie al respecto. Esta última se basará en la opinión de los expertos, que no es muy favorable a una tercera dosis de la vacuna cuando el virus circula ampliamente en otros lugares en los que pueden surgir variantes que escapen a los compuestos. “Hay mucha gente que no está vacunada y que enferma, y cuantos más enfermen, más posibilidades hay de aparición de nuevas variantes”, explica Amós García a COPE. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, ya ha declarado su rechazo al tercer pinchazo.





Solo el 1% de la población de los países subdesarrollados ha recibido alguna dosis contra la COVID





“Que a nadie se le olvide que esto es una pandemia y es un problema global, no solo de un país o región”, denuncia el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos. España ya tiene al 70% de la población vacunada, y casi un 40% de la población mundial -más de 3.100millones de personas- cuenta con al menos una dosis. Pero, a pesar de que se hayan administrado más de 5.200 millones de inyecciones, el reparto no es equitativo. “El problema no lo vamos a solucionar solo en España, Dinamarca, Estados Unidos o Canadá, sino que el problema se tiene que solucionar también en Uganda, en Burkina Faso, en Guinea...”, sentencia López Hoyos.





Los expertos insisten en que no hay datos suficientes para determinar que se administre la tercera dosis a la población general, así como tampoco hay indicaciones por parte de los órganos reguladores en este sentido. Lo ideal, indican desde la SEI, sería hacer una distribución de las “dosis destinadas a países en los que la vacunación apenas ha entrado”. Sobre todo, porque las regiones empobrecidas están en riesgo de tener brotes que supongan una amenaza para la generación de posibles variantes del virus.





Por ahora, los científicos insisten, no se puede determinar ni cuándo ni quién necesitará esa triple dosis, a excepción de los inmunodeprimidos. Además, este verano se ha observado que los datos de infección y hospitalización han bajado aun teniendo una alta circulación del virus. Esto demuestra que la primera y segunda dosis de la vacuna, de momento, están funcionando en la población general.