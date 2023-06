Espadas expresa su "decepción" por "el silencio" de Moreno ante su propuesta para dialogar sobre Doñana

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, se ha mostrado este jueves "profundamente decepcionado por el silencio del presidente de la Junta", Juanma Moreno, ante su propuesta para mantener una reunión en San Telmo con el objetivo de "dialogar" y buscar "una alternativa" sobre Doñana y la actividad agrícola en la zona.

Así lo ha indicado en Jaén, donde ha participado en un encuentro para presentar los integrantes de la candidatura socialista al Congreso y al Senado, y a preguntas de los periodistas sobre la referida propuesta, con la que pretende aportar una "solución" a la Proposición de Ley impulsada por PP-A y Vox para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva.

En este sentido, ha señalado que el propio Moreno le "dijo en los pasillos del Parlamento que no tenía ningún inconveniente" en convocarle a un encuentro en San Telmo para analizar este asunto. A ello ha sumado que en septiembre, al comenzar esta legislatura, "se comprometió a un diálogo fluido y permanente con la oposición", aludiendo a incluso "a reunión mensual para buscar acuerdos".

Espadas ha lamentado, sin embargo, que "ni en los presupuestos hubo ese diálogo, el intento de la búsqueda de un acuerdo", como tampoco "con la sanidad pública ni con un tema como Doñana", sobre el que el lunes trasladó "de una manera absolutamente honesta una propuesta" que desea "explicarle con detalle".

"Pero a él como presidente del Gobierno andaluz, no para enmendar una iniciativa legislativa que es un profundo error político. Sino a él como presidente, que podía haber tomado otra decisión si quería revisar el Plan del Condado y no lo ha hecho y ha mandado al Parlamento un problema y no una solución. Y yo no voy a formar parte de ese problema", ha asegurado, no sin confiar en no quedarse "esperando" en lo que "sería un gesto de soberbia inexplicable".

Cuestionado si podría replantear la propuesta, el dirigente socialista ha respondido que "no" y ha agregado que "fue clara" y, "si (Moreno) quiere que se la traslade formalmente por escrito" no hay problema en "mandarle una carta también".

"Pero yo no suplico una reunión. Yo ofrezco una solución y una alternativa como jefe de la oposición que soy y acogiendo a esa fórmula de diálogo que él brindó y dijo para toda la legislatura", ha manifestado. Frente a ello, solo ha habido "una reunión", de modo que "también se retrata quien dice una cosa y hace otra".

Espadas, además, se ha referido al artículo publicado enla revista 'Nature water', en el que se destaca "la urgencia" de conservar los ecosistemas de Doñana frente a la nueva ley que "autorizará la expansión de regadíos en su entorno, aumentando en consecuencia la sobreexplotación del acuífero".

Tras afirmar que "ha habido varios" trabajos en esta línea, se ha referido a la "opinión clara de la comunidad científica" al respecto "o del propio presidente del consejo de participación, Miguel Delibes, en el Parlamento".

Igualmente, ha hablado de "la amenaza de la Comisión Europea" al indicar que "significa un incumplimiento del tribunal de justicia" que puede suponer "consecuencias y sanciones para España" o de "la Unesco, que dice que no se podrá mantener la declaración de Patrimonio de la Humanidad de Doñana si sigue adelante".

"¿Caben más argumentos para parar y sentarse a buscar una alternativa? No creo que haya más razones. Solo la soberbia haría que Moreno Bonilla llevara hasta el final y aprobara, como ha dicho su portavoz en este mes de julio, primeros de septiembre, esta proposición de ley", ha considerado

En este punto, Espadas ha subrayado que "empecinarse a veces no es lo que se espera de un buen gobernante" y ha pedido al presidente de la Junta no ya "que reconozca su error", sino "que se siente a explorar otras opciones".

"Ahora bien, esas opciones no son enmendar el gran error que está en el Parlamento. Significa una alternativa para empezar de cero y hacerlo de manera seria con una hoja de ruta completamente diferente", ha concluido el secretario general del PSOE-A.