Escudero reprocha a Page que "siempre que le va mal la gestión de la pandemia, proyecta sobre Madrid"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha reprochado este lunes al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, que "siempre que le va mal la gestión de la pandemia, proyecta sobre Madrid".

El presidente manchego ha censurado este lunes que "no sirve de mucho" que su Ejecutivo adopte medidas "restrictivas" mientras "otros en España van presumiendo de ser menos restrictivos". Esta misma mañana la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba que se revertía la limitación a 4 personas en terrazas que entró en vigor el pasado lunes y que volvería a ser 6 el máximo.

"Su manera de gestionar la pandemia es echar la culpa a Madrid", ha criticado Escudero en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha incidido en que con el modelo madrileño --conjugando economía y salud-- "se desciende igual o más rápido.

Asimismo, ha recordado a Page las palabras que utilizó en la segunda ola para referirse a Madrid --"Bomba Vírica"-- y ha deslizado que en ningún momento se ha atacado de esa manera a Castilla La Mancha, cuando "su incidencia a 14 días estaba en 1.350 casos".

Por último, sobre una supuesta fuga de sanitarios madrileños a otras autonomías durante la pandemia, Escudero ha indicado que no conoce ese dato, pero que no cree que se haya producido un "éxodo de madrileños". "No sé en qué se basa para dar ese dato", ha concluido.