Escrivá tacha de "completamente falso" que el ingreso mínimo genere un "efecto llamada" a la inmigración ilegal

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que es "completamente falso" que el ingreso mínimo vital vaya a generar "un efecto llamada a gritos" a la inmigración ilegal tal y como ha dicho este lunes el portavoz y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé.

Además, Escrivá ha añadido que aunque esta prestación no llegue a los migrantes en situación administrativa irregular porque "no es posible por la Ley de Extranjería", dejan "espacio" a "otras administraciones" para que puedan ayudar a este colectivo.

"La información es completamente falsa. No es posible en España por la ley de extranjería", ha precisado el ministro Escrivá este lunes en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en relación a las declaraciones del eurodiputado de Vox sobre el "efecto llamada" a la inmigración ilegal.

Además, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recordado que las personas en situación administrativa irregular no van a poder acceder al ingreso mínimo vital pero ha destacado que van a "dejar espacio para que otras administraciones, como ayuntamientos y comunidades autónomas puedan focalizarse en algunos de estos colectivos".

"Las personas que están en situación administrativa irregular, por la Ley de Extranjería, artículo 14, no pueden tener acceso a las prestaciones de la Seguridad Social pero sí hay otras administraciones que les pueden ayudar, y nosotros, desde distintos ámbitos, desde distintas administraciones les podemos ayudar", ha subrayado Escrivá.

IGLESIAS ACUSA A VOX DE FALTA DE EMPATÍA

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha calificado estas palabras de Buxadé de "falta de empatía" porque, según ha dicho, mientras que hay gente que "incluso con el ingreso mínimo vital lo va a tener muy difícil", Santiago Abascal cobraba "un sueldazo de Aguirre", en referencia al sueldo que cobró el líder de Vox cuando era director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, sobre la gestión del ingreso mínimo vital, Escrivá ha explicado que si se ha cedido la gestión al País Vasco y Navarra y no al resto de comunidades autónomas es para garantizar que fuera "lo más rápido y eficaz" porque son territorios forales y tienen hacienda propia, algo que no ocurre en el resto de CCAA. En todo caso, Iglesias ha asegurado que están "dispuestos a hablar" pero que "esto no va de quién se apunta la medalla".

Sobre supuestos roces entre los ministros que han aprobado la medida, Iglesias ha elogiado a Escrivá, al que ha definido como "uno de los tipos más brillantes" que ha conocido, del que "aprende mucho". "Ha hecho conocernos mejor y querernos mucho, podemos estar enormemente satisfechos", ha asegurado Iglesias, a lo que Escrivá ha añadido que no ha habido "discrepancias" sino "contraste de pareceres".

Preguntado por la opinión del presidente de la CEOE, que no entiende "que se haya aprobado una medida estructural en pleno estado de alarma", el ministro de Inclusión ha indicado que a todos los que le plantean "problemas" sobre esta medida les recomienda que "hablen con sus colegas nórdicos donde estas prestaciones tienen mucha más extensión".

Además, Iglesias ha pedido a la CEOE que si no quieren "poner el acento en la justicia fiscal" lo pongan en el hecho de que es "una medida de eficiencia económica" pues "va directamente al consumo".

Asimismo, el vicepresidente segundo del Gobierno ha dicho que es "mentira" que la medida "desincentive al empleo" porque, al contrario, cree que va a "reducir el desempleo y los márgenes donde opera la economía informal". Igualmente, Escrivá ha puesto de relieve que el ingreso mínimo vital va a llegar a "muchísimas mujeres" que se encuentran en situación de subempleo o de "injusticia máxima".