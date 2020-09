Escrivá prefiere esperar a ver el impacto de la apertura de colegios para decidir sobre bajas por hijos en cuarentena

El ministro de Inclusión, Segurida Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha insistido en mostrarse "prudente" respecto a posiblidad de regular las bajas por incapacidad temporal para padres con hijos en cuarentena preventiva y ha expresado su deseo de conocer el impacto de vuelta a las aulas antes de tomar una decisión.

"Estamos hablando con los agentes sociales, nos han pedido discutirlo para ver las fórmulas de abordalo y al mismo tiempo es deseable ver cuál es la realidad que resulta de la apertura de colegios", ha indicado Escrivá en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

En el caso de no llegar a ningún acuerdo con los agentes sociales, Escrivá tampoco ha asegurado si el Gobierno tomará una decisión en solitario y no ha descartado que en el caso de aprobarse se haga con carácter retroactivo. "Tenemos que verlo, no me gustaría anticiparme", se ha limitado a asegurar.

El titular de Inclusión ha recordado la renovación del Plan 'Me Cuida' y sobre las bajas ha añadido la necesidad de "ver su despliegue, si puede haber dificultades, ver la dimensión real del problema y si es algo que requiera una acción".

Sobre el ingreso mínimo vital (IMV), el ministro ha reiterado la voluntad del ejecutivo de doblar el número de beneficiarios de la prestación a finales de octubre, una vez que han sido aprobadas las reformas para agilizar la tramitación. "No quería poner una fecha concreta, pero en un mes vamos a tener un salto extraordinario", ha adelantado el titular de Inclusión.

Escrivá ha asegurado que de las más de 900.000 solicitudes recibidas se han tramitado unas 450.000, de las cuales han sido aprobadas 90.000 y otras 170.000 están pendientes de subsanación de errores o cumplimentar documentación.