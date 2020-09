Escrivá planea ir a Canarias "quizá el 7" de octubre para evaluar la situación de los migrantes, el IMV y los ERTE

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que viajará a las Islas Canarias "quizá el día 7" de octubre, "si es posible", no solo para revisar la situación "tan difícil" humanitaria de los 5.000 migrantes que han llegado este año al archipiélago sino también para evaluar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la situación de los ERTE.

"Por supuesto que iré a Canarias, mi secretaria de Estado ha ido varias veces, tenemos un seguimiento continuo, quizá el día 7 si todo es posible, pero cuando vaya a Canarias no solo miraré el tema de las migraciones, comprobaré también que existen equipos proporcionando el IMV, o veré cómo es la situación de los ERTE", ha asegurado Escrivá este martes 22 de septiembre, en el Pleno del Senado.

Así se ha pronunciado en respuesta a la interpelación del senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, quien ha reprochado al ministro que no haya tenido "un hueco en su agenda" para visitar las islas, que teme que se conviertan en "una cárcel" para los inmigrantes.

Escrivá ha explicado que la intención del Gobierno es aumentar la capacidad de acogida de Canarias pues cuando llegaron se encontraron con una capacidad de 118 plazas. Ahora han creado hasta 2.000 y ha anunciado que en las próximas semanas contarán con 3.000. "Hay que tener un colchón de contingencia", ha precisado.

Si bien, ha indicado que no deben ser unas grandes instalaciones fijas para absorber grandes cantidades de inmigrantes que se queden allí sino "capacidades flexibles para periodos que pueden ser dilatados en el tiempo" y con "ciertos estándares humanitarios".

MUY POCA SOLIDARIDAD

Además, ha denunciado que se han encontrado con una "resistencia localista" a aportar soluciones, con "muy poca solidaridad" en el día a día diferente al "discurso general que hay por arriba" pues cada vez que quieren abrir capacidades "a alguna instancia le parece que no es el sitio de tener inmigrantes".

El senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, que ha interpelado al ministro ante "el desbordamiento de la capacidad de acogida que se vive en las islas por el grave incremento en la llegada de pateras y cayucos durante los últimos años", ha lamentado la "ceguera" del Gobierno con la inmigración en Canarias.

Clavijo ha comenzado criticando el "desdoblamiento de personalidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien "dijo que estaba orgulloso de haber actuado" con el Aquarius y "mira ahora a otro lado" en Canarias. "¿Es el doctor Pedro Jekyll o el señor Sánchez Hyde?", se ha preguntado.

Según ha precisado, lo que está haciendo el Gobierno en el archipiélago es "una vergüenza", algo "despótico e insolidario" y ha recordado el "desgarrador" audio del capitán que "expresaba su impotencia tras recibir la orden de abandonar un cayuco".

Clavijo ha asegurado que el sistema de alerta temprana de embarcaciones no funciona y, por tanto, "se sabe la gente que llega porque desembarca en los muelles pero se desconoce el número de seres humanos que se pierden en el mar".

LAS ISLAS, "UNA CÁRCEL PARA INMIGRANTES"

"No transformen a Canarias en una cárcel para inmigrantes, no estamos dispuestos a ser una cárcel ni un cementerio de esperanza. No queremos ver ataúdes llegando, ni que crezca la xenofobia", ha enfatizado.

También ha criticado la "brillante idea de alojar a los inmigrantes en los hoteles de la isla"; y, ante el "tsunami de pobreza y exclusión social" que hay en Canarias, el senador prevé que dentro de pocos meses haya "familias que vayan a pedir que les den alojamiento y comida en un hotel".

Por su parte, Escrivá ha reprochado al senador que en estos últimos 25 años su partido no haya presionado para conseguir más capacidad de acogida en las islas con la "influencia que ha tenido sobre los distintos gobiernos de España". En todo caso, le ha reconocido que la situación de las llegadas a Canarias es "muy volátil".

El ministro también ha puesto de relieve la situación actual provocada por la pandemia del Covid-19 y ha recordado que cuando llegan los inmigrantes, son las autoridades sanitarias las que deben constatar si están contagiados y en ese caso, trasladarlos a un centro sanitario. Asimismo, ha indicado que este año debido al coronavirus no pueden hacer retornos, cuando el año pasado se retornó a 11.000 personas.