Escrivá afea la poca solidaridad de las comunidades con los menores migrantes de Canarias

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, ha afeado a las comunidades autónomas su falta de solidaridad en la acogida de menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, donde, según ha dicho, "ya hay más de 3.500 pero pueden seguir subiendo".

En declaraciones a los periodistas en Aranjuez (Madrid) tras la "Conferencia sobre rentas mínimas y políticas de inclusión social en el marco de la protección social europea", Escrivá ha considerado "insuficiente" el acuerdo alcanzado la semana pasada entre Derechos Sociales y las comunidades para el traslado de 396 menores llegados a Canarias y Ceuta.

"Me parece verdaderamente insuficiente para el reto que tiene Canarias y creo que no todas las comunidades están demostrando el nivel de solidaridad que debieran", ha reprochado el ministro en funciones, que ha remarcado que los menores migrantes son responsabilidad de las comunidades autónomas y ha apelado a su solidaridad.

"Cuando hay una crisis como la que se está produciendo en Canarias, donde hay ya más de 3.500 menores pero pueden seguir subiendo, las demás comunidades autónomas deben solidarizarse y tener una responsabilidad colectiva con este tema", ha subrayado antes de recordar que con la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta en mayo de 2021 -entre ellos unos mil menores-, su apoyo también fue "limitado".

Tras incidir en que el Gobierno de Canarias "tiene una sobrecarga muy grande de trabajo", Escrivá ha recordado que recibe fondos del Ejecutivo central para abordar esta situación: "los ha recibido en todo este año y los seguirá recibiendo pero es verdad que tiene un reto muy importante y tenemos la máxima consideración con lo que está haciendo y lo que tienen por delante", ha añadido.

Respecto a la acogida del resto de inmigrantes, cuya competencia es de Migraciones, Escrivá ha asegurado que "esta vez" están "preparados", a diferencia de la anterior crisis migratoria en el archipiélago en 2020, cuando, ha dicho, se encontraron "con una situación de falta de recursos" para atender la oleada de llegadas.

"Esta vez estamos preparados y no hay un problema en Canarias asociado a no menores que no vaya más allá de lo que es la situación habitual y el número en este momento, después de llegadas muy importantes durante las últimas semanas, no debe exceder los 5.000", ha dicho.

Para el ministro en funciones, Interior "está haciendo un trabajo excelente" con los migrantes en las primeras 72 horas en las que están bajo custodia policial mientras se completa su filiación, y ha añadido que tras las llegadas masivas a islas como El Hierro o Lanzarote, Migraciones hace después un tratamiento integral derivando a los migrantes no sólo al resto de islas, sino a la península.

"Eso es lo que marca una diferencia con respecto a lo que ocurre con los menores", ha concluido.