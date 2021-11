Erupción.- AMP.- El Gobierno defiende que trabaja con "toda la rapidez" para intentar que las ayudas lleguen pronto

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha defendido este martes que el Gobierno está trabajando con "toda la rapidez" de la que es "capaz" para intentar que lleguen pronto las ayudas a los afectados por el volcán de la isla de La Palma.

Así se ha expresado Bolaños durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, al ser preguntado a este respecto por el senador del PP por esta isla, Asier Antona, que ha pedido "eficacia y prontitud" al Ejecutivo para que estas ayudas lleguen cuanto antes.

Ante esto, Bolaños ha defendido la rápida actuación del Gobierno tras la erupción hace casi dos meses del volcán de la isla de La Palma, recordando que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha visitado la isla ya seis veces y subrayando las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros.

No obstante, el senador 'popular' ha acusado a Bolaños de no haber respondido a su pregunta y le ha recriminado que ya conoce los decretos y las visitas de Sánchez a la isla. "Me preocupan que lleguen las ayudas", ha señalado.

En este contexto, Bolaños ha proclamado que seguirán trabajando para ayudar a todos los vecinos de La Palma junto a todas las administraciones "pese a preguntas con un tono tan lamentable" como el que, a su juicio, ha formulado Antona.