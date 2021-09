Errejón subraya que el "lamentable" caso de Malasaña "no tapa" que las agresiones al colectivo LGTBi se han "disparado"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, que es "totalmente lamentable" que el supuesto caso de homofobia a un joven en el barrio de Malasaña (Madrid) pueda ser una denuncia falsa, pero ha enfatizado que esto "no tapa" el aumento "disparado" de las agresiones al colectivo LGTBi.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, cuestionado sobre el cambio de versión del denunciante, que ayer durante una nueva declaración ante la Policía reconoció que las lesiones que presentaran fueron consentidas.

"No conozco todos los detalles y me parece que nadie conoce todos los detalles de la posible denuncia falsa. Si se confirma que es una denuncia falsa, es totalmente lamentable pero una denuncia falsa no tapa cientos y cientos de agresiones permanentes que sufren las personas LGTBI en España", ha disertado el diputado.

También ha añadido que le "escandaliza" el "silencio de algunos" que han "estados dos días callados" ante la polémica generada. Errejón ha apuntado a quienes estaban esperando que se confirmara la nacionalidad de los presuntos agresores, puesto que solo les importa ciertos casos según la "raza y nacionalidad" de los agresores, en un velado mensaje a Vox. A su vez, ha lamentado que otros guardaran silencio para "escurrir el bulto" y, sin embargo, "salen ahora".

El líder de Más País ha insistido que una denuncia falsa es un "hecho lamentable" pero ha insistido en que el aumento de agresiones "racistas" y hacia el colectivo LGTBi se han "disparado", sobre todo porque "algunos se han dedicado mucho tiempo a sembrar el odio". Por tanto, ha proclamado que España tiene "un problema" y que hay que "luchar por la libertad" de las personas LGTBi.