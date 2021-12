Errejón rechaza insultos por el caso de Canet (Barcelona) pero alerta: "Los políticos incendiarios están fuera de lugar"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha mostrado contrario este domingo a las amenazas que ha recibido la familia de Canet de Mar (Barcelona) que reclamó que la escuela ofreciera un 25 por ciento de la escolarización en castellano. "Todos los insultos están absolutamente fuera de lugar y todos los políticos incendiarios están absolutamente fuera de lugar", ha apostillado.

Preguntado por este caso en un acto celebrado este 12 de diciembre en Madrid, acompañado por sus compañeras de partido Mónica García y Rita Maestre, para defender las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid, Errejón ha aseverado que representan "un Madrid que no insulta, que no agrede, que no quiere enfrentar pueblos".

"Representamos un Madrid que no quiere sembrar la discordia y, lo contrario, quiere fomentar y construir la convivencia entre los pueblos" ha afirmado el líder de Más País que ha lamentado que "políticos del Partido Popular comparen la situación en Cataluña con la situación en Sudáfrica".

"Solo un necio o un irresponsable haría algo así. Es una absoluta barbaridad. Todos los insultos están fuera de lugar pero yo pediría que en esto nadie intentara generar un incendio para rascar unos cuantos votos", ha alertado.

"Eso el Partido Popular lo ha hecho en otras ocasiones con Cataluña y le ha causado muchísimo sufrimiento a la ciudadanía, y ha separado mucho más a los pueblos España. Yo pediría que nadie utilice esto para incendiar y para rascar algunos votos", ha reiterado.

Por ello, ha insistido en que los representantes públicos tienen "una posición de responsabilidad mayor en la ciudadanía". "Alguien que dice que en una comunidad de nuestro país hay una situación como la de Sudáfrica lo está haciendo por desconocimiento o porque en realidad intenta incendiar para sacar los máximos votos. Y eso no es una buena forma de hacer política", ha aseverado.

"Yo pediría simplemente que no sobre actuemos, que no exageremos, que no insultemos. Yo creo que nosotros, los representantes públicos, no debemos estar para generar problemas, sino para ayudar a solucionarlos. Y escuchado declaraciones estos últimos días que me parece que buscan más agravar los problemas", ha zanjado.