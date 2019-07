Errejón: No se puede pactar con homófobos y que te sonrían en el Orgullo

ORGULLO 2019

El candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón, ha afirmado hoy, en relación al abucheo que han sufrido los representantes de Ciudadanos en la manifestación celebrada en la capital de España, que no se puede "pactar con homófobos y venir al Orgullo y esperar que le sonrían". ,"Me parece normal que la gente manifieste pacíficamente su protesta porque uno no puede estar los viernes con los homófobos y los sábados en el Orgullo", ha señalado Errejón