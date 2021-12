ERC pide huir de soluciones "improvisadas" o "mágicas" en respuesta a Borràs

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha llamado a proteger la lengua de la mejor manera posible desde el Govern con los mayores consensos y la aplicación de las leyes que avalan la inmersión lingüística y a huir de "soluciones improvisadas o mágicas".

Vilalta ha reaccionado así a la propuesta de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de que el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, asuma la dirección de los centros catalanes para blindar el catalán como lengua vehicular frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dicta que haya un 25 % de horas lectivas en castellano.

"Esto no va de soluciones improvisadas o soluciones mágicas, ni de saltarse a la torera la autonomía de los centros educativos. Esto va de consensos, y los hay. Y de voluntad política, que también la tienen el Govern y ERC", ha defendido la portavoz en rueda de prensa.

ERC apuesta por seguir protegiendo el modelo de inmersión lingüística con la implementación de las leyes que ya la reconocen (tanto la ley catalana como la ley Celaá) y "seguir trabajando por esa vía y también dando apoyo a centros y profesores".

Vilalta ha añadido que este martes en el Consell Executiu se espera que se aborde el asunto y que habrá una segunda "cumbre" sobre la defensa del catalán este jueves.

Más allá, Vilalta ha subrayado que ERC defiende "en todos los ámbitos" en los que tiene responsabilidades "o capacidad de influencia" el catalán y ha señalado que en algunos de esos espacios se sienten "muy solos".

En ese sentido, la portavoz de los republicanos se ha referido a la ley audiovisual que se negocia en el Congreso y que ERC está enmendando para conseguir ayudas para la producción, subtitulado y doblaje en catalán en plataformas como Netflix.

Esos trabajos en la defensa del catalán, ha dicho, no son óbice para que ERC siga trabajando "por el objetivo final de la independencia". "Pero mientras no llega no nos quedaremos sin hacer nada", ha defendido.

Vilalta ha lamentado que partidos minoritarios quieran "judicializar" el asunto del catalán en la escuela y ha considerado que el modelo de inmersión lingüística no solo defiende el aprendizaje de lenguas, sino que "garantiza la equidad, la cohesión y la igualdad de oportunidades".