ERC anuncia que votará no a la prórroga del estado de alarma

La dirección ejecutiva de ERC ha decidido este lunes que sus diputados en el Congreso voten no a la nueva prórroga del estado de alarma.

Así lo ha decidido esta tarde el órgano de dirección de los republicanos, que hasta ahora habían optado por la abstención en las votaciones referidas al estado de alarma por el coronavirus.

La decisión de ERC llega a dos días de que el Congreso debata y vote si autoriza la nueva prórroga y cuando el Gobierno de Pedro Sánchez no cuenta aún con apoyos suficientes para sacarla adelante.

Según ERC, cuyo no se suma al rechazo que ya planteó JxCat en la anterior prórroga en el Congreso, "el estado de alarma no es el mecanismo adecuado" y "la centralización ha sido un error".

"Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al Gobierno español. Y pedimos rectificación de la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma", subraya ERC en un comunicado.