El episodio que vivió el presidente de los vacunólogos en plena calle con su mujer: "Me ven y..."

Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), ha compartido en su perfil de Twitter lo que le ocurrió paseando por la calle.

El experto, que lleva meses lanzando el mensaje de "calma, prudencia y paciencia" hasta que se complete la vacunación de una parte significativa de la población. Hasta que esto no ocurra, apunta, corremos el riesgo de que siga habiendo brotes y que sigan sucediéndose las olas como la que estamos viviendo ahora.





García Rojas explica que, mientras paseaba con su mujer por la calle, una pareja le reconoció y, acto seguido, le isultó "a pleno pulmón". Escribe en su tweet que la pareja le reconocieron como "El de las vacunas" y después le calificaron de "vendido,sinvergüenza, hijo de p.., asesino".

Finaliza lamentándose de que la ciencia se este intentando llevar al terreno de la inconsciencia y de que se empleen actitudes violentas como esta cuando se carece de argumentos.

No es la primera vez que ocurre

Este no ha sido el único incidente que García Rojas nos ha detallado por redes sociales. Comentaba el pasado diceisiete de julio se econtró con una señora que no llevaba mascarilla y no guardaba las distancias de seguridad.

Después de que esta señora estornudase en el teclado de un cajero, este la reprendió de forma amable por su comportamiento. La señora, explica el tweet, lejos de disculparse y enmendar su error "manda al carajo" a García Rojas y se va.

Frenan los contagios, pero aumenta la presión hospitalaria





El Ministerio de Sanidad informó sobre la incidencia acumulada en 14 días. En esta ocasión el dato está en 701,92 casos por cada 100.000 habitantes. Esto significa que subió un punto desde el lunes. Aunque sigue en aumento, el ritmo de nuevos casos está frenándose.

Sanidad notifico 26.399 nuevos casos activos de covid-19. Esto se tradujo en un total de 55 muertes en las últimas 24 horas. La cifra es también inferior comparada con la del pasado viernes, cuando se detectaron 31.171 nuevos casos.

La presión hospitalaria sigue aumentando. Los datos del martes son de 9.522 personas ingresadas por coronavirus y 1.534 estaba en una UCI.