Epidemiólogos instan a tomar medidas urgentes para reducir los contagios

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha advertido este martes de la necesidad de adoptar "medidas urgentes" para reducir los impactos de las sucesivas olas de la covid-19 y ha instado a la población a "no bajar la guardia en los próximos meses aunque se tenga la pauta completa de vacunación".

Con la incidencia disparada y a pocos días de que den comienzo las fiestas navideñas, la SEE ha hecho un nuevo llamamiento para concienciar a la población de que la vacunación, por sí sola, no es suficiente para controlar la pandemia y debe ir acompañada de medidas no farmacológicas de prevención.

Los expertos han insistido en que la inmunización debe ir acompañada de medidas preventivas como mascarilla, distancia física y social, higiene de manos, ventilación de espacios cerrados y evitar aglomeraciones y actos multitudinarios.

"Herramientas y gestos que -según la SEE- los ciudadanos deben tener muy presentes en los próximos meses, y en especial durante las próximas semanas en las que se espera una mayor interacción social".

También han insistido en que pese a que las vacunas continúan cumpliendo su cometido -reducir el número de hospitalizaciones y muertes y disminuir la transmisión- "son insuficientes para controlar la circulación del virus".

Otro de los aspectos que preocupan a la SEE es la estrategia de vacunación a nivel global, que es enormemente desigual y que genera grandes brechas entre unos países y otros.

Y la forma de evitar nuevas mutaciones del virus, han dicho, es facilitar la inmunización y la infraestructura necesaria y apoyar la vacunación para ello en los países menos desarrollados.

Sobre el pasaporte covid, a SEE ha admitido que puede ser una herramienta que incentive la vacunación, "pero en ningún momento debe generar la idea de que no hay que llevar mascarilla, en especial en espacios interiores, y más sin ventilación".

Desde la SEE también han subrayado la necesidad imperiosa de desarrollar una nueva estructura de Salud Pública que incluya, entre otras prioridades, redimensionar las plantillas de profesionales, tanto a nivel autonómico como estatal, e implantar sistemas de información y canales de coordinación sólidos".