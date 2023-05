Epidemiólogo: Declarar el fin de la pandemia no significa que no haya Covid

El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga, ha dado la bienvenida a la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de poner fin a la emergencia internacional por la Covid pero ha advertido de que esto no significa que el virus haya desaparecido, "sigue habiendo casos graves y defunciones".

"Todos queríamos quitarnos esta restricción mental" ha admitido Zurriaga en una entrevista a EFE, en la que ha comentado que "tener o no la declaración de pandemia no era un inconveniente para España, ni cambia el momento actual, ni las actuaciones que se están tomando".

No obstante, ha recalcado que la Covid-19 es un virus respiratorio "que se transmite más eficientemente que otros y puede dar lugar a nuevos repuntes" y por ello, ha dicho, "persiste la necesidad de que las personas con síntomas permanezcan en sus casas y usen la mascarilla cuando tengan que relacionarse".

En palabras del presidente de la SEE, lo que tiene que tener claro la ciudadanía española es que "el virus sigue ahí y la enfermedad también".

Y ha advertido de que cuando llegue el otoño habrá que preocuparse de todos los virus respiratorios "y más por éste, y mantener la vigilancia para las enfermedades respiratorias agudas para que la situación no vaya a peor".

LA MASCARILLA EN FARMACIAS ES DE UTILIDAD MÍNIMA

Sobre el uso de las mascarillas, Zurriaga ha confiado en que desaparezca su obligatoriedad "en lugares donde su utilidad es mínima, como en las farmacias".

No obstante, ha comentado que en centros sanitarios, particularmente en urgencias y en salas de espera muy atestadas, debe seguir usándose porque "está entrando gente muy vulnerable, se puede producir transmisión del virus y esas personas acabar en cuadros muy graves".

Por tanto, ha apostado por mantener una actuación "proporcionada" ya no solo por la covid también por otros virus respiratorios que son graves y potencialmente letales: "la gripe también mata mucho".

En opinión de Zurriaga, "es de esperar que tras la pandemia hayamos aprendido que con los virus respiratorios hay que andarse con cuidado sobre todo las personas que están con morbilidades múltiples o en peor situación de salud general".

Y ha recordado que pueden surgir nuevas variantes aunque hasta ahora ninguna de ellas ha tenido la capacidad de imponerse sobre la que está circulando.

"Mientras estemos así, nos protege la vacuna pero de surgir una variante habrá que tomar otras actuaciones, pero siempre de acorde a la situación del momento", ha añadido.

NO SE PUEDEN MANTENER LAS MEDIDAS ETERNAMENTE

Zurriaga ha hecho hincapié en que "lo que no hay que hacer es mantener medidas eternamente sin más" si bien ha precisado que a los virus respiratorios hay que "tomarlos en serio, últimamente había demasiada despreocupación".

Y ha recordado que la mascarilla es una "medida de cortesía elemental" cuando una persona puede ser transmisora. "No podemos trasmitir virus alegremente, sin más".

Pero, ha puntualizado, "la mascarilla no debe usarse en cualquier sitio y de cualquier manera ya que ello no mejora nada y desacredita la medida, y eso no es apropiado".