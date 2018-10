Entre 80.000 y 150.000 niños en España están sin vacunar

SALUD VACUNAS

En España la cobertura vacunal de la población infantil alcanza el 97 %, un dato "absolutamente excelente", según los expertos, que, no obstante, instan a no bajar la guardia ante el 3 % restante, que en términos absolutos suponen entre 80.000 y 150.000 menores cuyos padres deciden no vacunarles.