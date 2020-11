Entidades sociales pide reducir IVA en suministros de hogares vulnerables

La Plataforma del Tercer Sector, que representa a 28.000 entidades sociales, ha presentado al Gobierno y a los grupos parlamentarios 14 propuestas de enmiendas a los presupuestos de 2021, como la de reducir el IVA en los suministros básicos de hogares vulnerables.

La Plataforma, integrada por entidades como Cruz Roja, Cáritas, CERMI o la ONCE, recoge en un documento hecho público este martes cuando acaba el plazo de presentación de enmiendas parciales, propuestas en materia de política fiscal, políticas de no regresión, no discriminación, modernización y digitalización, cooperación internacional y sostenibilidad del Tercer Sector de Acción Social.

En materia de política fiscal, plantean la necesidad de que el IRPF contemple bonificaciones y reducciones para familias monomarentales u otros tipos, así como la revisión del IVA aplicable a materiales de protección frente a la COVID-19 o a determinados productos de higiene femenina y de cuidados, que en la actualidad genera una desigualdad de género.

Además, el documento detalla propuestas para poner en marcha medidas de apoyo y refuerzo educativo necesarias y adaptadas para evitar el fracaso escolar y para mantener la prestación por hijo a cargo, al menos para los niños que estén fuera del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En el apartado de políticas de no discrimación se contempla que el IMV cuente con asistencia social de emergencia en casos de suspensión del ingreso por imposición de sanciones.

También en este punto se incluye la posibilidad de ampliar el complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la seguridad social en los casos en los que las mujeres hayan tenido un solo hijo biológico o adoptado, ya que actualmente, solo se reconoce el complemento de pensión en caso de haber tenido dos o más hijos.

Con respecto a las políticas de modernización y digitalización se presenta una posible enmienda para conseguir la transformación tecnológica de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

Las entidades sociales proponen aumentar el presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo en 900 millones para que alcance los 3.500 millones de euros en 2021 y así situar a España en la media de los países de la Unión Europea.

Por último, el documento recoge tres enmiendas relacionadas con la sostenibilidad del Tercer Sector para crear un Fondo Extraordinario de Rescate del Tercer Sector de Acción Social, dotado con 1.000 millones de euros; establecer un suelo de 120 millones de euros como compensación ante la previsible caída de recaudación en el 0,7 % del IRPF y del Impuesto de Sociedades; y una partida que financie las estructuras de las organizaciones de ámbito estatal de acción social.

El presidente de la plataforma, Luciano Poyato, recuerda que la pandemia ha demostrado "la crueldad con la que ha impactado en el conjunto de la sociedad, pero, especialmente en los grupos más vulnerables".

"Día a día vemos como la atención de las entidades sociales no deja de aumentar y necesitamos compromiso político y cogobernanza para poder dar respuesta a la misma", concluye Poyato. EFE