El 4,2 % de enfermos de covid necesitan reingreso hospitalario, según estudio

Solo un 4,2 % de los enfermos del covid necesitan de reingreso hospitalario en los 30 días posteriores al alta, según la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que cita la neumonía previa, la infección bacteriana, el tromboembolismo venoso y la insuficiencia cardíaca entre las principales causas de recaída.

Según el estudio elaborado por la SEMI con 8.678 pacientes de 147 hospitales, la edad avanzada y la coexistencia de otras enfermedades, aumentan también la posibilidad de tener que ingresar de nuevo en el hospital.

En un comunicado, la SEMI detalla que el estudio relaciona los reingresos con neumonía previa -en un 54 % de los casos-, infección bacteriana -13%-, tromboembolismo venoso -5%- e insuficiencia cardíaca -5%-.

La investigación revela que el 82,2 % de los pacientes que ingresaron a causa del covid fueron dados de alta con vida (un total de 7.137 de los 8.678 estudiados), un 4,2 % (298 personas) reingresó, el 17,7 % (1.541 enfermos) fallecieron en el ingreso y 35 durante el reingreso hospitalario -11,7%-.

Entre los pacientes que recibieron antibióticos del tipo de los macrólidos, la azitromicina fue la más frecuentemente administrada, en un 99,1 % de los casos.

Según el comunicado, los pacientes que fueron atendidos en urgencias tras el alta hospitalaria pero que no volvieron a ingresar, no fueron considerados enfermos reingresados.

El estudio, "Frequency, risk factors and outcomes of hospital readmissions of COVID-19 patients", ha sido publicado en el medio de divulgación científica Scientific Reports, avalado por 25 médicos internistas.