Enfermeros piden a las escuelas que atajen el estigma de niños contagiados

Madrid, 3 sep (EFE). El Consejo General de Enfermería ha advertido de la posibilidad de que el contagio por COVID-19 traiga consigo un estigma para los niños infectados e, incluso, para los que han pasado la enfermedad, por lo que ha pedido a los centros educativos que estén preparados y tomen las medidas oportunas.

Con el objetivo de evitar esta estigmatización, considera "muy necesaria" la educación para la salud que realizan las enfermeras escolares, "figura clave ya antes, pero todavía más ahora para prevenir y detectar posibles casos de COVID-19 en los colegios", afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo, este jueves.

Concienciar y enseñar a la población escolar es clave en momentos tan difíciles como estos, en los que la información falsa y los bulos llegan de manera frecuente a través de internet o de los propios teléfonos móviles, señala en un comunicado.

Además, esta entidad pone el acento en la importancia de que el regreso de los alumnos se haga con total seguridad.

"Por la naturaleza activa de los niños y jóvenes, debemos extremar todas las precauciones para evitar la transmisión del SARS-CoV-2 en los centros educativos y que no se conviertan en un nuevo foco de contagio", lo que "sin duda", pasa por el control que realizan las enfermeras escolares.

La institución profesional ha lanzado una nueva infografía y un vídeo animado en los que se especifica cómo tendrían que preparar las comunidades autónomas y el Gobierno central esta incorporación a las aulas de manera conjunta y consensuada.

Reclama la necesidad de crear protocolos específicos para la entrada y salida de los colegios, la estancia en las aulas, las clases especiales como música o educación física, aseos, comedor, recreo, centros de educación especial o escuelas infantiles.

"No podemos poner en peligro la salud no sólo de los más pequeños, sino de sus familiares, por no atajar el problema desde el principio y poner las medidas necesarias para ello. Nos jugamos muchísimo con esta vuelta a las clases y no se puede dejar nada a la improvisación", afirma Pérez Raya.