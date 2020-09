Enfermeros: la culpa de que no haya personal sanitario es de los políticos

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha asegurado este lunes que la culpa de que no se contraten más enfermeros es de los políticos y los gestores que se negaron "en su momento" a planificar "adecuadamente" las plantillas de profesionales sanitarios.

Pérez Raya se ha pronunciado de esta manera en un comunicado sobre la reunión que han mantenido hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso para abordar la evolución de la pandemia del coronavirus en la región.

Entre otras cosas, la jefa del Ejecutivo madrileño ha destacado que en España hay un problema de falta de médicos y enfermeros, porque no hay oferta educativa, por lo que ha reclamado un plan a seis o diez años para poder cubrir las jubilaciones masivas que se van a producir.

El presidente del Consejo de Enfermería ha recalcado que el colectivo lleva décadas avisando de que en España hay déficit de enfermeras en comparación con los países del entorno europeo pero también de las "grandes diferencias" que hay entre el número de profesionales entre las distintas comunidades.

Hasta el punto, ha continuado, de que en algunas de ellas "supone un atentado contra el principio de igualdad" del Sistema Nacional de Salud al considerar que es "imposible" recibir los mismos cuidados en Murcia, con 459 por cada 100.000 habitantes, que en Navarra, con 860, por ejemplo.

"No vale, por tanto, salir ahora a decir que no se contratan más enfermeras porque no las hay, porque la culpa de que no las haya es de los mismos políticos y gestores que se negaron en su momento a planificar adecuadamente las plantillas de profesionales sanitarios", ha dicho.

Para Pérez Raya, ahora la única solución que existe es incentivar al personal de enfermería para que doble turnos o pueda compatibilizar varios puestos de trabajo para lo que es necesario ofrecerles unas condiciones laborales "dignas" ya que "este trabajo, que supone un sobreesfuerzo enorme a las enfermeras, debe estar bien remunerado".

En este sentido, ha hecho hincapié en que las comunidades ofrecen sueldos y complementos "ridículos" para unos profesionales sanitarios que se están jugando la vida en sus centros. EFE