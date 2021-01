Se endurece el cerco a las relaciones sociales por una tercera ola imparable

La tercera ola sigue imparable con una incidencia acumulada superior a los 700 casos en 14 días, y las comunidades endurecen el cerco a las relaciones sociales con severas restricciones a la hostelería y el comercio, y lo hacen en vísperas del Consejo Interterritorial, que deberá decidir este miércoles si amplia el toque de queda a las 20:00 horas, opción que cada día gana más adeptos.

Decisión difícil, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene que el marco legal actual permite adoptar medidas suficientes para frenar la tercera ola y que, en cualquier caso, las iniciativas se tienen que tomar de forma consensuada.

Por ello, cobra relevancia la postura de la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya ha advertido de que no adelantará el toque de queda a las 20:00 horas para "no arruinar" a la hostelería. "Conmigo que no cuenten", ha dicho Ayuso frente a la mayoría de sus homólogos, que abogan por un adelanto.

Pero al margen del toque de queda, las restricciones se van endureciendo cada vez más: la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha han anunciado este martes el cierre total de la hostelería, y Navarra ha optado por el cierre del servicio en el interior de estos establecimientos, a partir del sábado 23 de enero.

LAS CIFRAS SIGUEN SUBIENDO

El Ministerio de Sanidad ha notificado 34.291 nuevos positivos de covid desde el lunes, que elevan los contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 2.370.742 y supone un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta los 714,21 casos por cada 100.000 habitantes, 25 más que ayer.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, se han contabilizado 404 fallecidos desde el lunes, con lo que la cifra de muertos desde marzo asciende ya a los 54.173.

También continúa al alza la presión hospitalaria, con un 19,25 por ciento de las camas ocupadas por enfermos de la covid y 24.185 ingresados. La ocupación de las uci alcanza el 33,7 por ciento, y la Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza, con el 53,8 por ciento de las camas de cuidados intensivos ocupadas.

LAS COMUNIDADES SE ACERCAN AL SEMICONFINAMIENTO

Así, el presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, ha informado del cierre total de la hostelería desde este jueves y durante catorce días. El comercio echará la persiana a las 18:00 horas. Las medidas anunciadas, según Puig, son "un paso más" en la situación de "semiconfinamiento" vigente en la comunidad.

También en Castilla-La Mancha cierra toda la hostelería desde hoy y durante diez días, si bien se permite el reparto de comida a domicilio hasta el toque de queda.

García-Page y Puig han sido de los últimos en sumarse a la petición de toque de queda a las 20:00 horas.

Navarra cerrará de nuevo, a partir del 23 de enero, el interior de los establecimientos de hostelería y limitará a una sola unidad convivencial las reuniones en el ámbito privado ante la evolución de la pandemia. Además, el toque de queda se mantiene en principio entre las 23:00 y las 6:00 horas, las terrazas continuarán abiertas.

No más restricciones, pero sí críticas, se han hecho desde Cataluña. El Govern ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "se ponga de perfil" cuando toca ayudar a las autonomías a combatir la pandemia.

También la Junta de Andalucía ha pedido a Pedro Sánchez que deje de comportarse como "el perro del hortelano y de jugar con fuego" y le ha instado a permitir a las comunidades que fijen el toque de queda a las 20:00 horas.

Por su parte, García-Page ha recordado al Ejecutivo que la "interacción" entre las comunidades y la Administración del Estado debe ser cotidiana y permanente y ha instado al Gobierno a constituir un comité de emergencia nacional que haga frente al repunte.

PROSIGUE LA PRESIÓN EN LAS UCI

El peor dato de ocupación de las UCI se da en la Comunidad Valenciana con un 53,8 por ciento. Presión asistencial que también sube en Melilla, con el 52,9; La Rioja, el 50 por ciento; y Cataluña, que tiene ya un 46 por ciento.

No obstante, en Cataluña los indicadores epidemiológicos han vuelto a mejorar este martes por segundo día consecutivo. Pese a la mejora de indicadores, el número de pacientes en las UCI sigue aumentando y hoy se ha situado en cifras similares al pico de la segunda ola, con 590 pacientes graves de covid, 40 más que ayer.

Mientras, Navarra, con el 13 por ciento; Canarias, con el 15 y Galicia con el 16 contemplan unas uci en mejores condiciones.

LAS VACUNAS SE ACELERAN

La campaña de vacunas se acelera en todas las comunidades. El número de las ya administradas se acerca al millón, con 966.097, de las cuales 957.314 son del laboratorio Pfizer-Biontech y 8.783 de Moderna, con un porcentaje del 84,5 % de inyecciones aplicadas sobre el 1.143.300 recibidas por los gobiernos autonómicos.

Además, se han inyectado las dos dosis de la vacuna de Pfizer necesarias para la inmunidad a un total de 9.341 personas, cifra que cuadruplica las 2.315 contabilizadas ayer lunes.

Y en este escenario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la aprobación de un Plan de Acceso Universal a la Vacunación Solidaria para hacer llegar a otros países los excedentes de dosis que no sean necesarias en España.

"La pobreza o el nivel de ingresos no puede ser un obstáculo para la vacunación", ha dicho Sánchez, que ha admitido que sólo una vacunación masiva puede abrir "otra vez el camino a la normalidad".