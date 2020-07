Encuentran el cadáver de Naya Rivera, la actriz de Glee desaparecida en un lago

El departamento del Sheriff del condado de Ventura ha encontrado un cadáver en el fondo del lago Piru, donde desapareció Naya Rivera. Se trata, según informa la página web TMZ, del cuerpo sin vida de la actriz de 'Glee', desaparecida desde el pasado jueves y que ha muerto a los 33 años de edad.

La policía del condado anunció a través de redes sociales la recuperación del cadáver en el lago en el que desapareció la actriz. Fuentes policiales confirmaron a TMZ que se trata del cuerpo de Rivera, que desapareció el pasado miércoles 8 de julio mientras pasaba un día en el lago con su hijo de cuatro años, que fue encontrado con vida en el barco que la actriz había alquilado. Se cree que pudo haberse ahogado mientras nadaba, aunque tampoco se descarta la hipótesis del suicidio.

Según recoge Variety, más de un centenar de personas, incluidos voluntarios, buzos y agentes de la ley, han ayudado en la búsqueda del Rivera durante varios días. No obstante, debido a las duras condiciones naturales del lugar y a la poca visibilidad del lago, la misión ha sido muy complicada.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.