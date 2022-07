Encuentra a alguien de su pasado en Facebook 40 años después y le cambia la vida: "Tenía un nombre diferente"

Esta historia la protagonizan Steve y DeSande, dos grandes amigos que al acabar al instituto perdieron el contacto. Sin embargo, se han reencontrado y del mejor modo que jamás podían esperar. En el invierno de 1979, DeSande cursaba el primer año de instituto en el norte de Illinois, próximo a Chicago: "Un día iba caminando a la escuela sin guantes. Llevaba todos mis libros y materiales de arte, pero se me congelaban las manos", comentó para una entrevista al diario The Guardian.

Es ahí cuando vio a Steve, que residía en su mismo barrio. "Yo estaba en el último año, pero la reconocí. Vi que no tenía guantes y le pregunté si quería ayuda para llevar sus cosas".









Ella en un principio rechazaría su oferta pero, cuando una ráfaga de viento frío la sorprendió, decidió cambiar de opinión. Después se hicieron amigos de nuevo y él la esperaba en la esquina de su calle para llevarle los libros que quería todas las mañanas.

Llega el año 1980, Steve se gradúa y se alista en el ejército. "Perdimos el contacto porque yo viajaba constantemente". Así que cada uno hizo su vida: se casaron con otras personas y tuvieron hijos pero ninguna de esas relaciones llegaron a buen término.

Hace un año, a comienzos de 2021, Steve encontró una foto de su antigua amiga a través de Facebook: "Tenía un nombre diferente al de la chica que conocí en el instituto pero sin duda era ella, así que la agregué como amiga". Con ese gesto, volvieron a conectar y congeniaron, recordando aquellos mágicos años de juventud.









"Hablábamos durante horas por teléfono", decía DeSande. Dos semanas más tarde, Steve se percató de que la conexión iba más allá de una simple amistad: "Siempre teníamos algo de qué hablar. Yo soy un poco solitario, pero era como si ella me conociera de siempre".

Esto es lo que ocurría cuatro meses después de su reencuentro

La chica sentía lo mismo. "Yo era tímida y no tenía muchos amigos en el instituto, pero volver a hablar con Steve fue fácil". Tras dos meses de llamadas telefónicas muy extensas, Steve le dijo a DeSande algo que no imaginaba: volvería a Illinois. "No había muchas oportunidades de trabajo en el sector sanitario en Mississippi y yo necesitaba unos ingresos mejores. Realmente quería volver para poder trabajar".

Para su sorpresa, DeSande le comentó que iría a buscarle y le ofreció quedarse con ella durante un tiempo. Él quería intentarlo aunque no tenía la certeza de que fuese a funcionar. "Condujo siete horas para recogerme. Nunca nadie había hecho algo así por mí. Pensé: 'Esa es una verdadera amiga'".

Dos semanas después, se dieron cuenta de que su relación podría salir bien. Y el final no pudo ser mejor: cuatro meses después del reencuentro, decidieron casarse y pasar el resto de su vida juntos.

Steve asegura que nunca discuten y que su relación funciona bien porque se entienden. "Nos damos espacio cuando lo necesitamos, pero también pasamos mucho tiempo juntos. Me encanta todo de ella. Estoy muy contento de pasar cada día con esta mujer", decía.