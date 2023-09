Encarna Navarro, sin miedo a una demanda de Bertín Osborne: "Lo único que hago es hablar bien de este señor"

MADRID, 25 (CHANCE)

Decepcionada y dolida con Bertín Osborne por negar su amistad tras ser relacionados hace varios meses -cuando se confirmó que el artista iba a convertirse en padre con Gabriela Guillén- la cantante Encarna Navarro daba un paso al frente y el pasado martes revelaba en 'Espejo Público' que había mantenido una relación con el presentador durante 15 años.

Lejos de quedarse ahí, la concursante de 'Operación triunfo' en 2006 volvía a hablar en 'Vamos a ver' y confirmaba a Kike Calleja que había mantenido encuentros esporádicos de carácter íntimo con el exmarido de Fabiola Martínez, puntualizando que cuando se habían producido ambos estaban solteros. Un dato cuanto menos extraño teniendo en cuenta que Bertín estuvo con la modelo venezolana de 2001 a 2021.

Unas declaraciones que han provocado que diferentes medios de comunicación se hayan referido a ella como la 'examante' del presentador de 'Mi casa es la tuya'. Algo que no le ha gustado nada, y de ahí que haya acudido este domingo al programa 'Fiesta' para contar la verdad de su relación con Osborne.

"Harta" de que la tachen de "oportunista" y convencida de que "quieren tirar por tierra mi carrera" -a pesar de ser ella la que ha revelado su relación- Encarna ha confirmado su "decepción" porque Bertín la haya "negado" después de haberse portado con ella "estupendamente".

"Me da mucha tristeza que esto tenga que acabar así porque hemos tenido una amistad maravillosa" ha confesado, insistiendo en que ella "no ha sido la amante" a pesar de reafirmarse en que mantuvieron relaciones de manera esporádica en estos 15 años. "Nunca he estado enamorada de Bertín. Cuando te relacionas con él sabes que tienes que tener la cabeza muy fría. Yo tenía las cosas muy claras" ha explicado.

Unas declaraciones tras las que Encarna ha dado la cara ante los micrófonos de Europa Press, dejando claro que no tiene ningún miedo a que Bertín pueda demandarla por lo que ha contado en televisión: "¿Por qué? Si yo lo único que hago es hablar bien de este señor". "Yo me mantengo en todo lo que he dicho. Creo que lo he dejado todo muy claro y no voy a hablar más" ha zanjado, asegurando que a pesar de lo que ha pasado entre ambos, "Bertín es una persona maravillosa".