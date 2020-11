Empresas.- UCB adquiere Handl Therapeutics para reforzar su área de terapia génica

La compañía biofarmacéutica UCB ha adquirido Handl Therapeutics BV, una compañía que desarrolla terapia génica transformadora y de rápido crecimiento, con sede en Lovaina (Bélgica). Asimismo, ha cerrado un acuerdo de colaboración en I+D con la compañía Lacerta Therapeutics, una empresa especializada en terapia génica en fase clínica radicada en Florida.

El objetivo de UCB es pasar de los tratamientos sintomáticos de las enfermedades a la modificación de la expresión de la propia patología para llegar finalmente a la curación del paciente. Y es que, la terapia génica mediada por AAV permite ofrecer ese potencial e impulsar un cambio fundamental en la forma en que se tratan las enfermedades, con capacidad de eliminar o agregar proteínas relacionadas con las enfermedades con un solo tratamiento.

Una terapia que es susceptible de ser utilizada en una amplia gama de enfermedades y por la que UCB ha decidido apostar para expandir su capacidad de acción y, en última instancia, llegar a transformar la vida de los pacientes que conviven a diario con enfermedades graves.

"El compromiso de UCB con los pacientes se basa en nuestra capacidad para innovar y ofrecer medicamentos muy diferenciados. La adquisición de Handl Therapeutics BV y la nueva asociación con Lacerta Therapeutics nos brinda el potencial necesario para impulsar un cambio fundamental en la forma de tratar las enfermedades, al pasar del tratamiento de los síntomas a la modificación de la enfermedad y, finalmente, a una cura", ha dicho el director científico de UCB, Dhavalkumar Patel.

Además, ha mostrado su entusiasmo por poder dar la "bienvenida" a una "rica diversidad de talento y experiencia" tanto por parte de Handl Therapeutics BV como de Lacerta Therapeutics. "Con sus profundos y exhaustivos conocimientos, sus nuevas plataformas de terapia génica y su impulso por la innovación, estoy seguro de que juntos transformaremos la vida de las personas que viven con enfermedades neurodegenerativas graves", ha aseverado.

Esta adquisición y nueva colaboración no afectan a las perspectivas financieras de UCB para 2020. "Handl Therapeutics BV se creó con el objetivo de aprovechar las nuevas fronteras actuales en ciencia y tecnología, y ofrecer unos medicamentos transformadores y avanzados a los pacientes. Saber que UCB también comparte este objetivo me genera una gran confianza en el hecho de que nuestros recursos y experiencia combinados brindarán la mejor oportunidad posible para hacerlo realidad y me siento feliz de unirnos a la familia UCB", ha detallado el fundador y director científico de Handl Therapeutics BV, Michael Linden.

Fundada en 2019, Handl Therapeutics BV tiene la visión de desplegar el poder de la terapia génica 'in vivo' que modifica la enfermedad para tratar enfermedades neurodegenerativas complejas a través de la tecnología de cápside AAV. Operando de manera "altamente colaborativa", Handl Therapeutics BV ha construido una red internacional para acceder a capacidades y experiencia globales.

Para ello, combina plataformas tecnológicas de vanguardia y avances científicos con licencia de KU Leuven (Bélgica), el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA-Universidad de Navarra, España), la Universidad de Chile (Chile) y el King's College de Londres (Reino Unido) para abordar las necesidades clínicas de los pacientes que no han sido cubiertas.

"La presencia global de UCB y su experiencia científica en enfermedades neurodegenerativas, junto con nuestra cultura compartida sobre el avance de la Ciencia y el compromiso con los pacientes, crean un entorno excepcional en el que podemos acelerar el desarrollo de terapias génicas y cambiar la vida de los pacientes", ha añadido el fundador y director ejecutivo de Handl Therapeutics BV, Florent Gros.

El equipo de Handl Therapeutics seguirá teniendo su sede en Lovaina (Bélgica) y trabajará en estrecha colaboración con los equipos de investigación internacionales de UCB.

Además de la adquisición de esta compañía. UCB ha sellado un acuerdo estratégico de colaboración con Lacerta Therapeutics, también en el campo de la terapia génica, con el objetivo de cumplir su objetivo de aportar valor al paciente.

Estas transacciones se enmarcan en el camino que ya inició UCB en 2018 con la adquisición estratégica de Element Genomics, que fortaleció las plataformas de investigación de genómica y epigenómica de UCB y que han contribuido a la identificación de los objetivos de fármacos innovadores.

Fundada en 2017 y como 'spin-off' de la Universidad de Florida, la misión de Lacerta Therapeutics es hacer que las terapias basadas en AAV estén disponibles para todos los pacientes con trastornos neurológicos raros y graves. La colaboración en materia de investigación y el acuerdo de licencia con UCB se centrarán en una enfermedad del sistema nervioso central (SNC) con una "gran necesidad no cubierta".

Lacerta Therapeutics dirigirá la investigación, las actividades preclínicas y el desarrollo preliminar del proceso de fabricación, mientras que UCB completará los estudios de habilitación de IND, la fabricación y el desarrollo clínico. Esta nueva colaboración permitirá a UCB acceder a la experiencia de Lacerta Therapeutics en terapias génicas dirigidas al SNC basadas en AAV, lo que "fortalecerá" la capacidad de UCB para producir tratamientos eficaces para enfermedades neurodegenerativas.

"En Lacerta Therapeutics, hemos dedicado nuestras carreras al desarrollo de plataformas de terapia génica AAV y nuestra misión sigue siendo avanzar en estas plataformas y desarrollar terapias novedosas para pacientes con trastornos neurodegenerativos. Esperamos entrar en una nueva era, trabajando en asociación con UCB. Nuestra esperanza es que nuestra experiencia combinada conduzca a avances significativos en la identificación de tratamientos para enfermedades huérfanas del SNC", ha zanjado el presidente del Consejo de Lacerta, Edgardo Rodríguez-Lebròn.