Empresas.- El sistema de desinfección I-ON-Air, basado en la irradiación ultravioleta, llega al mercado español

I-ON Air, un sistema de desinfección inteligente desarrollado y fabricado en España para desactivar virus y otros patógenos, acaba de llegar al mercado español tras obtener la homologación oficial, convirtiéndose así en el único sistema certificado que garantiza la desinfección por transmisión aérea, a través de irradiación ultravioleta C, de todo tipo de virus y bacterias.

El sistema, basado en sensores inteligentes y que permite la monitorización del proceso de desinfección en tiempo real, se instala en los conductos de ventilación y hace posible garantizar y probar empíricamente la esterilización de cualquier tipo de virus o bacteria.

Así, con la irradiación ultravioleta, los sistemas I-ON Air impiden la reproducción de los virus, anulando el proceso de infección basado en la multiplicación del virus mediante la fijación a una célula huésped. Así, estos quedan inactivos e incapaces de reproducirse, es decir, el contagio se evita al esterilizarse el aire con la irradiación ultravioleta.

Además, lo que convierte a I-ON Air en un producto innovador es que integra la trazabilidad total del proceso, ofreciendo la posibilidad de incorporar el sistema blockchain, con reporte en la nube de todos los datos del ciclo de desinfección pudiendo acceder al registro en cualquier momento. De esta forma, se demuestra la desinfección del espacio dónde está instalado I-ON AIR.

CERO IMPACTO AMBIENTAL

Otro de los beneficios de este I-ON Air es que es un sistema sostenible por su nulo impacto ambiental, ya que, a diferencia de otros desinfectantes, no deja residuos tóxicos y su efecto no es agresivo. Además, su diseño es de bajo consumo energético y no requiere de mantenimiento ni cambio de filtros.

El Socio Fundador de Alteria Automation, Alfonso Gordon, empresa creadora de I-ON Air, ha expresado que "estudios científicos demuestran que el virus SARS-CoV-2, como otros virus, se contagian principalmente por aerosoles y esta tecnología, avalada por un sello de certificación, puede garantizar y probar empíricamente la esterilización de cualquier tipo de virus". Asimismo, anima a instalarlo en hospitales, hostelería y otros espacios cerrados.