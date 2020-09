Empresas.- Sanitas CIMA de Barcelona, primero en Cataluña en incorporar un esquema quimioterápico para mieloma múltiple

El Hospital Sanitas CIMA de Barcelona se ha convertido en el primer hospital en Cataluña en incorporar un esquema quimioterápico para mieloma múltiple, una enfermedad que ha experimentado una formidable evolución terapéutica en los últimos años y que está a las puertas de un más que posible, y seguramente revolucionario, control de sus efectos, con un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes.

En el Día Mundial de este tipo de cáncer, que afecta principalmente a personas en torno a los 65 años, el centro hospitalario ha incorporado este nuevo esquema quimioterápico, apoyado en la inmunoterapia, que permite una mejora muy sustancial en la evolución de la enfermedad y una mejora en el día a día del paciente.

El tratamiento, denominado Dartumunab-Mefalán-Velcade-Prednisona (DARA-MVP) y aprobado por el CatSalut (Servei Català de la Salut), se ha comenzado a aplicar en una paciente de 68 años con lesión lítica de la columna lumbar con compresión de la médula espinal como síntomas del mieloma múltiple que sufre.

"Es un hito lograr normalizar un tratamiento que hasta hace poco solo se realizaba en el marco de ensayos clínicos y en hospitales muy concretos, siempre públicos. Ahora, cualquier paciente que tenga la indicación precisa puede acceder a él, con los consiguientes beneficios en la evolución de un cáncer muy agresivo al que solo se puede responder con contundencia y plantear la batalla como en una carrera de fondo, poco a poco y con un seguimiento pormenorizado y constante", ha dicho la oncohematóloga Silvia Ruiz de Gracia.

A su juicio, la aplicación del tratamiento no es posible si no se acompaña de las características asistenciales mencionadas, que no están disponibles en todos los hospitales. Además de un servicio de Hematología a la última en el conocimiento sobre mieloma múltiple, es preciso disponer de un servicio de Farmacia puntero y actualizado, de un hospital de día que permita administrar la terapia de manera ambulatoria, con una Enfermería especializada y volcada en el paciente, respetando los valores de accesibilidad y privacidad y eludiendo el ingreso hospitalario.

Estas características son aún más necesarias cuando se considera la duración del tratamiento: entre 7 y 9 ciclos de quimioterapia, de 42 días de duración cada uno. La respuesta del paciente no es, desde luego, inmediata: "El mieloma múltiple surge de una alteración en las células de defensa que producen una proteína errónea y que se acaba malignizando. Entre el primer y cuarto ciclo podemos empezar a ver mejoras en los marcadores, comprobar cómo desciende la carga tumoral en sangre hasta lograr el control de la enfermedad y la remisión completa de la proteína maligna", ha detallado la experta.

Finalmente, ha mirado al futuro con esperanza. "Ahora estamos combinando quimioterapias con inmunoterapias para dirigirnos hacia la excelencia en el tratamiento del mieloma múltiple. En realidad, es la incorporación de la inmunoterapia, el añadir anticuerpos monoclonales a las terapias, lo que ha cambiado el curso de los tratamientos disponibles. Estamos encontrando soluciones que antes no teníamos y a punto de disponer de esquemas que nos permitan controlar por completo esta enfermedad", ha zanjado.