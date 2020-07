Empresas.- EMA concede la evaluación acelerada de trastuzumab deruxtecan para cáncer de mama metastásico HER2 positivo

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha concedido la evaluación acelerada a trastuzumab deruxtecan, un inmunoconjugado (ADC) de Daiichi Sankyo dirigido a HER2, para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama no resecable o metastásico HER2 positivo que han recibido dos o más terapias anti-HER2 previas.

La validación confirma que la solicitud está completa y que comienza el proceso de revisión científica por parte del CHMP de la EMA. El CHMP concede una evaluación acelerada a los productos que se esperan que sean de gran interés para la salud pública y la innovación terapéutica y este procedimiento puede reducir significativamente los plazos de revisión.

"La evaluación acelerada destaca la importante necesidad no satisfecha en los pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo, que pretende abordar trastuzumab deruxtecan. Trastuzumab deruxtecan ya está disponible para los pacientes de Estados Unidos y Japón y esperamos con interés trabajar con la EMA para conseguir que este nuevo medicamento importante llegue lo antes posible a los pacientes de la Unión Europea", ha dicho el senior vicepresident, global head, oncology development, Oncology R&D de Daiichi Sankyo, Gilles Gallant.

La MAA está basada en los resultados positivos del ensayo clínico pivotal de fase II 'DESTINY-Breast01' de trastuzumab deruxtecan en monoterapia en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo que habían recibido dos o más terapias anti-HER2 previas. Los resultados de este estudio se han publicado en 'The New England Journal of Medicine'.