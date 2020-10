Empresas.- AbbVie presenta a la FDA y EMA la solicitud de registro para la indicación en dermatitis atópica de 'RINVOQ'

La biofarmacéutica AbbVie ha anunciado que ha presentado a la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) y a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas inglés) la solicitud de registro para una nueva indicación de upadacitinib, registrado con el nombre de 'RINVOQ', en el tratamiento de pacientes adultos y adolescentes con dermatitis atópica de moderada a grave.

Las solicitudes para la indicación en dermatitis atópica están respaldadas por datos procedentes de tres ensayos clínicos pivotales de fase III. El fármaco se estudió sin corticosteroides tópicos (CST) en 'Measure Up 1' y 'Measure Up 2' y con CST en 'AD Up'.

"Si bien se han producido avances en el tratamiento de la dermatitis atópica, los pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave siguen presentando picor y síntomas cutáneos persistentes que pueden afectar su día a día. Estas solicitudes son un paso importante hacia nuestro compromiso de ofrecer una opción terapéutica adicional a aquellos que luchan contra esta enfermedad debilitante y con frecuencia subestimada", ha comentado el vicepresidente y presidente de AbbVie, Michael Severino.